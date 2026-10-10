Ірландія запропонувала скоротити бюджет ЄС на 159 млрд євро - Politico

Ірландія запропонувала скоротити бюджет ЄС на 2028–2034 роки на 159 млрд євро порівняно з початковим планом Єврокомісії. Пропозиція передбачає урізання витрат на зовнішню допомогу, конкурентоспроможність та адміністративні потреби блоку. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Ірландське головування в Раді ЄС, яке керує переговорами, запропонувало скоротити загальний бюджет блоку на період з 2028 по 2034 рік приблизно на 8%, щоб задовольнити вимоги табору на чолі з Німеччиною, який вимагає значних скорочень.

Ірландський переговорний документ, або negobox, передбачає скорочення на 122 млрд євро в поточних цінах порівняно з попереднім negobox, представленим кіпрським головуванням у червні. Це створює передумови для напружених дискусій між 27 лідерами ЄС під час саміту наступного тижня.

Блок розділений між країнами, що дотримуються політики економії та вимагають скорочення на кілька сотень мільярдів євро від запропонованого бюджету в розмірі майже 2 трлн євро, та протилежним табором південних і східних держав, відомим як "Друзі згуртованості", які виступають проти скорочень.

В якості поступки "Друзям згуртованості" Ірландія захистила від будь-яких скорочень субсидії фермерам та регіональні виплати, які становлять половину загального бюджету та є політично чутливими питаннями.

Натомість основна частина скорочень припала на зовнішню допомогу, яку було скорочено на 38 млрд євро; на конкурентоспроможність, яку скоротили на 75 млрд євро, та на адміністративні витрати ЄС, які було зменшено на 10 млрд євро.

У ЄС дискусії щодо нового запиту на допомогу Україні - чи є підтримка

Дублін також скасував резервний фонд на "чорний день", відомий як "амортизаційний механізм ЄС", який дозволяв Європейській комісії залучати кошти для подолання непередбачених надзвичайних ситуацій протягом семирічного бюджетного циклу.

Однак пропозиція Ірландії навряд чи задовольнить "ощадливі" країни, які застерігали від непропорційних скорочень фінансування нових загальноєвропейських пріоритетів, таких як конкурентоспроможність, оборона та розвиток.

Німеччина та її союзники розкритикували попереднє кіпрське головування в Раді за те, що в останньому пакеті пропозицій у червні було скорочено лише 32 млрд євро.

27 послів ЄС відреагують на цей пакет пропозицій під час зустрічі в неділю, де вони також підготують обговорення лідерів, яке відбудеться у четвер.

Уряди поспішають домовитися між собою про бюджетну угоду до кінця року, перш ніж вибори у Франції, Польщі та Італії загрожують зірвати переговори.

17 країн ЄС об'єдналися проти скорочення майже €900 млрд витрат на фермерів і регіони