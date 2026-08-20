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В ЕС собираются разъяснить новые правила о временной защите украинцев «в ближайшие недели»

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Еврокомиссия обещает, что опубликует подробные рекомендации относительно временной защиты украинцев в ЕС в ближайшие недели. Правила не различают мужчин и женщин.

В ЕС собираются разъяснить новые правила о временной защите украинцев «в ближайшие недели»

Европейская комиссия собирается опубликовать подробные рекомендации (Operational Guidelines) относительно новых правил предоставления украинцам временной защиты в ЕС «в ближайшие недели», сообщил на брифинге в четверг пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт, пишет УНН.

Подробности

Комментируя то, что «есть сообщения от Министерства иностранных дел Украины о том, что украинских женщин, прибывающих в некоторые страны ЕС, сейчас просят доказать, что они не должны служить в армии, и что правила отличаются в зависимости от страны», пресс-секретарь указал, что решение Совета ЕС о продлении действия директивы о временной защите вступило в силу в начале этого месяца, в августе 2026 года.

Он указал, что это означает: теперь практическая оценка отдельных случаев относится к компетенции государств-членов. «Таким образом, именно органы власти национальных государств-членов должны применять новые правила и проводить фактические проверки, предусмотренные этими правилами. Следовательно, решение Совета — и это также важно отметить в связи с вашим вопросом — не различает мужчин и женщин в заявлении. Вы помните, что речь идет о военной службе или бывшей военной службе, поэтому между мужчинами и женщинами нет разницы. Собственно говоря, мы поделились с государствами-членами документами с рекомендациями, поэтому это действительно должно облегчить применение нового закона», — отметил Ламмерт.

Я имел в виду документ с вопросами и ответами (Q&A), который был предоставлен государствам-членам, и в дополнение к нему в ближайшие недели мы также опубликуем новые и обновленные операционные рекомендации (Operational Guidelines). У нас есть документ с вопросами и ответами, и мы работаем над более подробными рекомендациями, чтобы продолжать поддерживать государства-члены в толковании этих правил

- отметил Ламмерт, комментируя то, что «Министерство иностранных дел Украины направило несколько писем в Еврокомиссию с требованием обновить операционные рекомендации (Operational Guidelines) относительно директивы.

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Юлия Шрамко

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