МИД опроверг слухи об обязательном «Резерв+» для 18-летних украинок в ЕС

Министерство иностранных дел Украины назвало манипулятивными утверждения о том, что 18-летних украинок в странах ЕС якобы обязывают показывать приложение "Резерв+" для получения временной защиты. Вместе с тем в МИД подтвердили отдельные случаи, когда граждан Украины, в частности женщин, просили предоставить информацию из "Резерв+", пишет УНН.

Детали

В ведомстве объяснили, что такие ситуации связаны с введением Европейским союзом новых правил получения временной защиты в соответствии с решением Совета ЕС 2026/1912 от 30 июля 2026 года.

МИД известно о случаях, когда в отдельных государствах — членах ЕС у граждан Украины, в частности женщин, во время оформления временной защиты запрашивали сведения из «Резерв+». Такая ситуация связана с введением ЕС новых правил получения временной защиты (решение Совета ЕС 2026/1912 от 30.07.2026) - говорится в комментарии МИД.

Поскольку ЕС пока не предоставил государствам-членам единых разъяснений относительно практического применения этого решения, отдельные национальные органы используют собственные инструкции. Именно этим в МИД объясняют случаи запросов информации из "Резерв+".

В МИД говорят об единичных случаях

В ведомстве подчеркнули, что известные украинской стороне случаи не носят массового характера. В основном они касаются ситуаций, когда заявители не могли подтвердить законность своего выезда из Украины.

Известные МИД случаи не являются массовыми и касаются, главным образом, тех ситуаций, в которых заявители не смогли подтвердить законность выезда из Украины — например, показать в паспорте гражданина для выезда за границу штамп Государственной пограничной службы о пересечении границы при выезде из Украины - заявили в ведомстве.

В качестве примера в МИД привели отсутствие в заграничном паспорте штампа Государственной пограничной службы о пересечении границы при выезде из Украины.

При наличии подтверждения законности выезда необходимости предоставлять информацию из "Резерв+" возникать не должно. Вместе с тем из-за отсутствия единого подхода в отдельных странах ЕС такие запросы в настоящее время возможны.

Украинская сторона ожидает от Европейского союза скорейшего урегулирования практики применения новых правил с учетом обращений Украины.

Напомним

Ранее Центр противодействия дезинформации СНБО заявил, что информация об обязательном предъявлении "Резерв+" 18-летними украинками для временной защиты в ЕС является манипулятивной.