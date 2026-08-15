Інформація про "Резерв+" для 18-річних українок для тимчасового захисту у ЄС є маніпулятивною - ЦПД РНБО

Повідомлення про те, що у 18-річних українок вимагають показувати застосунок "Резерв+" для отримання тимчасового захисту в країнах ЄС, є маніпулятивним. Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО у суботу, передає УНН.

Деталі

"Інформація про те, що 18-річних українок зобов’язують показувати "Резерв+" для отримання тимчасового захисту в країнах ЄС, є маніпулятивною", - заявили в ЦПД.

У центрі наголосили, що рішення Ради ЄС 2026/1912 справді передбачає перевірку військового статусу для окремої категорії заявників, але йдеться про нових заявників на тимчасовий захист після 31 липня 2026 року, які вже мають чинні військові обов’язки відповідно до українського законодавства.

"Ця норма є гендерно нейтральною і не поширюється на цивільних 18-річних українок, студенток чи інших жінок, які не мають військового обов’язку. Тобто вимога може стосуватися як чоловіків, так і жінок із відповідним військовим статусом. Вона не поширюється автоматично на всіх 18-річних українок. Російська пропаганда перекручує зміст рішення, перетворюючи норму для конкретної категорії заявників на нібито загальну вимогу для всіх 18-річних українок", - наголосили у ЦПД РНБО.

Доповнення

Сьогодні у мережі та медіа повідомляли, що у ЄС у 18-річних українок почали вимагати "Резерв+" під час оформлення тимчасового захисту. Стверджувалося, що причина - вимоги щодо військового обліку та принцип гендерної рівності у військовій сфері. Водночас це не означає автоматичну вимогу "Резерв+" для всіх українок.

Нагадаємо

Уряд оновив правила перевірки військово-облікових документів чоловіків віком від 18 до 60 років під час отримання консульських послуг за кордоном.