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Информация о "Резерв+" для 18-летних украинок для временной защиты в ЕС является манипулятивной - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Центр противодействия дезинформации СНБО заявил, что информация об обязательном предъявлении «Резерв+» 18-летними украинками для временной защиты в ЕС является манипулятивной. Норма касается только заявителей с действующей воинской обязанностью после 31 июля 2026 года.

Информация о "Резерв+" для 18-летних украинок для временной защиты в ЕС является манипулятивной - ЦПД СНБО

Сообщения о том, что у 18-летних украинок требуют предъявлять приложение "Резерв+" для получения временной защиты в странах ЕС, являются манипулятивными. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО в субботу, передает УНН

Подробности 

"Информация о том, что 18-летних украинок обязывают показывать "Резерв+" для получения временной защиты в странах ЕС, является манипулятивной", — заявили в ЦПД. 

В центре подчеркнули, что решение Совета ЕС 2026/1912 действительно предусматривает проверку военного статуса для отдельной категории заявителей, однако речь идет о новых заявителях на временную защиту после 31 июля 2026 года, которые уже имеют действующие воинские обязанности в соответствии с украинским законодательством. 

"Эта норма является гендерно нейтральной и не распространяется на гражданских 18-летних украинок, студенток или других женщин, не имеющих воинской обязанности. То есть требование может касаться как мужчин, так и женщин с соответствующим военным статусом. Оно не распространяется автоматически на всех 18-летних украинок. Российская пропаганда искажает содержание решения, превращая норму для конкретной категории заявителей якобы в общее требование для всех 18-летних украинок", — подчеркнули в ЦПД СНБО. 

Дополнение

Сегодня в сети и СМИ сообщали, что в ЕС у 18-летних украинок начали требовать "Резерв+" при оформлении временной защиты. Утверждалось, что причина — требования по воинскому учету и принцип гендерного равенства в военной сфере. Вместе с тем это не означает автоматического требования "Резерв+" для всех украинок. 

Напомним 

Правительство обновило правила проверки военно-учетных документов мужчин в возрасте от 18 до 60 лет при получении консульских услуг за рубежом. 

Павел Башинский

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