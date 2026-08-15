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МЗС спростувало чутки про обов’язковий Резерв+ для 18-річних українок у ЄС

Київ • УНН

 • 3130 перегляди

МЗС назвало маніпуляцією чутки про обов'язковий показ "Резерв+" для 18-річних українок у ЄС. Відомство підтвердило поодинокі запити інформації через нові правила ЄС.

МЗС спростувало чутки про обов’язковий Резерв+ для 18-річних українок у ЄС

Міністерство закордонних справ України назвало маніпулятивними твердження про те, що 18-річних українок у країнах ЄС нібито зобов’язують показувати застосунок "Резерв+" для отримання тимчасового захисту. Водночас у МЗС підтвердили окремі випадки, коли громадян України, зокрема жінок, просили надати інформацію з "Резерв+", пише УНН.

Деталі

У відомстві пояснили, що такі ситуації пов’язані із запровадженням Євросоюзом нових правил отримання тимчасового захисту відповідно до рішення Ради ЄС 2026/1912 від 30 липня 2026 року.

МЗС відомо про випадки, коли в окремих державах-членах ЄС у громадян України, зокрема жінок, під час оформлення тимчасового захисту запитувались відомості з Резерв+. Така ситуація пов'язана із запровадженням ЄС нових правил отримання тимчасового захисту (рішення Ради ЄС 2026/1912 від 30.07.2026)

- йдеться у коментарі МЗС.

Оскільки ЄС поки не надав державам-членам єдиних роз’яснень щодо практичного застосування цього рішення, окремі національні органи використовують власні інструкції. Саме цим у МЗС пояснюють випадки запитів інформації з "Резерв+".

У МЗС кажуть про поодинокі випадки

У відомстві наголосили, що відомі українській стороні випадки не мають масового характеру. Здебільшого вони стосуються ситуацій, коли заявники не могли підтвердити законність свого виїзду з України.

Відомі МЗС випадки не є масовими та стосуються, здебільшого, тих ситуацій, в яких заявники не змогли підтвердити законність виїзду з України - наприклад показати у паспорті громадянина для виїзду за кордон штамп Державної прикордонної служби про перетин кордону на виїзд з України

- заявили у відомстві.

Як приклад у МЗС навели відсутність у закордонному паспорті штампа Державної прикордонної служби про перетин кордону на виїзд з України.

За наявності підтвердження законності виїзду необхідності надавати інформацію з "Резерв+" виникати не має. Водночас через відсутність єдиного підходу в окремих країнах ЄС такі запити наразі можливі.

Українська сторона очікує від Європейського Союзу якнайшвидшого унормування практики застосування нових правил з урахуванням звернень України.

Нагадаємо

Раніше Центр протидії дезінформації РНБО заявив, що інформація про обов'язкове пред'явлення "Резерв+" 18-річними українками для тимчасового захисту в ЄС є маніпулятивною.

Степан Гафтко

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