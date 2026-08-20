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У ЄС збираються роз'яснити нові правила щодо тимчасового захисту українців "найближчими тижнями"

Київ • УНН

 • 2108 перегляди

Єврокомісія обіцяє, що оприлюднить детальні рекомендації щодо тимчасового захисту українців у ЄС найближчими тижнями. Правила не розрізняють чоловіків і жінок.

У ЄС збираються роз'яснити нові правила щодо тимчасового захисту українців "найближчими тижнями"

Європейська комісія збирається оприлюднити детальні операційні рекомендації (Operational Guidelines) щодо нових правил надання українцям тимчасового захисту у ЄС "найближчими тижнями", повідомив під час брифінгу у четвер речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, пише УНН.

Деталі

Коментуючи, що "є повідомлення від Міністерства закордонних справ України, що українських жінок, які приїжджають до деяких країн ЄС, зараз просять довести, що вони не повинні служити в армії, і що правила відрізняються залежно від країни", речник вказав, що рішення Ради ЄС про продовження дії директиви про тимчасовий захист набуло чинності на початку цього місяця, у серпні 2026 року.

Він вказав, що це означає, що тепер практична оцінка окремих випадків належить до компетенції держав-членів. "Тож саме органи влади національних держав-членів повинні застосовувати нові правила та проводити фактичні перевірки, які передбачають ці правила. Отже, рішення Ради, і це також важливо зазначити для вашого запитання, не розрізняє чоловіків і жінок у заявці. Ви пам'ятаєте, що це стосується військової служби або колишньої військової служби, тому немає різниці між чоловіками та жінками. Власне кажучи, ми поділилися документами щодо рекомендацій з державами-членами, тому це дійсно має полегшити застосування нового закону", - зазначив Ламмерт.

Я мав на увазі документ із запитаннями-відповідями (Q&A), який був наданий державам-членам, і на додаток до нього в найближчі тижні ми також опублікуємо нові та оновлені операційні рекомендації (Operational Guidelines). У нас є (документ) запитань-відповідей, і ми працюємо над більш детальними рекомендаціями, щоб продовжувати підтримувати держави-члени у тлумаченні цих правил

- зазначив Ламмерт, коментуючи, що "Міністерство закордонних справ України надіслало кілька листів до Єврокомісії з вимогою оновити операційні рекомендації (Operational Guidelines) щодо директиви.

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Юлія Шрамко

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