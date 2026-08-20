У ЄС збираються роз'яснити нові правила щодо тимчасового захисту українців "найближчими тижнями"

Європейська комісія збирається оприлюднити детальні операційні рекомендації (Operational Guidelines) щодо нових правил надання українцям тимчасового захисту у ЄС "найближчими тижнями", повідомив під час брифінгу у четвер речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, пише УНН.

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Коментуючи, що "є повідомлення від Міністерства закордонних справ України, що українських жінок, які приїжджають до деяких країн ЄС, зараз просять довести, що вони не повинні служити в армії, і що правила відрізняються залежно від країни", речник вказав, що рішення Ради ЄС про продовження дії директиви про тимчасовий захист набуло чинності на початку цього місяця, у серпні 2026 року.

Він вказав, що це означає, що тепер практична оцінка окремих випадків належить до компетенції держав-членів. "Тож саме органи влади національних держав-членів повинні застосовувати нові правила та проводити фактичні перевірки, які передбачають ці правила. Отже, рішення Ради, і це також важливо зазначити для вашого запитання, не розрізняє чоловіків і жінок у заявці. Ви пам'ятаєте, що це стосується військової служби або колишньої військової служби, тому немає різниці між чоловіками та жінками. Власне кажучи, ми поділилися документами щодо рекомендацій з державами-членами, тому це дійсно має полегшити застосування нового закону", - зазначив Ламмерт.

Я мав на увазі документ із запитаннями-відповідями (Q&A), який був наданий державам-членам, і на додаток до нього в найближчі тижні ми також опублікуємо нові та оновлені операційні рекомендації (Operational Guidelines). У нас є (документ) запитань-відповідей, і ми працюємо над більш детальними рекомендаціями, щоб продовжувати підтримувати держави-члени у тлумаченні цих правил - зазначив Ламмерт, коментуючи, що "Міністерство закордонних справ України надіслало кілька листів до Єврокомісії з вимогою оновити операційні рекомендації (Operational Guidelines) щодо директиви.

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