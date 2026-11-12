Литва передаст Украине энергетическое оборудование — Зеленский встретился с Науседой
Киев • УНН
Литва передаст Украине часть необходимого энергетического оборудования. Зеленский также сообщил о координации мирных усилий и подготовке к председательству Литвы в Совете ЕС.
Литва предоставит Украине часть необходимого ей энергетического оборудования, соответствующие решения уже приняты. Об этом после встречи с литовским лидером Гитанасом Науседой сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.
Детали
По его словам, во время встречи речь шла о помощи украинской энергетике, а также о логистической поддержке.
Сейчас во многих городах Украины очень сложная ситуация, и мы понимаем, какие объекты могут стать мишенями новых российских атак. Литва предоставит часть необходимого оборудования. Решение уже принято, и мы ожидаем поставок
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Он указал, что Киев и Вильнюс максимально координируют свои действия по всем вопросам, касающимся мирных усилий.
Рассказал Гитанасу о встречах, которые состоялись в эти дни в Абу-Даби. Самое важное — удалось договориться об обмене пленными, и мы рассчитываем, что он будет масштабным
Он добавил, что Киев готовится к председательству Литвы в Совете ЕС в первой половине 2027 года.
"Делаем все для того, чтобы до конца 2026 года открыть все кластеры и во время литовского председательства уже закрывать переговорные разделы. Поделился с Гитанасом идеями, которые могут ускорить этот процесс, и есть полная поддержка со стороны Литвы. Спасибо за готовность нам помочь!" — резюмировал Президент.
Напомним
Правительство Литвы направило более 42 млн евро на социальную поддержку украинских беженцев. 30,1 млн евро предусмотрено для людей с инвалидностью.
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