Литва передасть Україні енергетичне обладнання - Зеленський зустрівся з Науседою

Литва надасть Україні частину необхідного їй енергетичного обладнання, відповідні рішення вже ухвалені. Про це після зустрічі з литовським лідером Гітанасом Наусєдою повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.

За його словами, під час зустрічі йшлося про допомогу українській енергетиці, а також про логістичну підтримку.

Зараз дуже складно в багатьох містах України, і розуміємо, які обʼєкти можуть стати мішенями нових російських атак. Литва надасть частину необхідного обладнання. Рішення вже є, і ми очікуємо на постачання