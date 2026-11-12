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Литва передасть Україні енергетичне обладнання - Зеленський зустрівся з Науседою

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Литва передасть Україні частину необхідного енергетичного обладнання. Зеленський також повідомив про координацію мирних зусиль і підготовку до головування Литви в Раді ЄС.

Литва передасть Україні енергетичне обладнання - Зеленський зустрівся з Науседою

Литва надасть Україні частину необхідного їй енергетичного обладнання, відповідні рішення вже ухвалені. Про це після зустрічі з литовським лідером  Гітанасом Наусєдою повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.

Деталі

За його словами, під час зустрічі йшлося про допомогу українській енергетиці, а також про логістичну підтримку.

Зараз дуже складно в багатьох містах України, і розуміємо, які обʼєкти можуть стати мішенями нових російських атак. Литва надасть частину необхідного обладнання. Рішення вже є, і ми очікуємо на постачання

- зазначив глава держави.

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Він вказав, що Київ та Вільнюс максимально координуються в усіх питаннях, які стосуються мирних зусиль.

Розповів Гітанасу про зустрічі, які відбулися цими днями в Абу-Дабі. Найважливіше - вдалося домовитися про обмін полоненими, і розраховуємо, що він буде великим

- сказав Зеленський.

Він додав, що Київ готується до головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року.

"Робимо все для того, щоб до кінця 2026-го відкрити всі кластери і під час литовського головування вже закривати переговорні розділи. Поділився з Гітанасом ідеями, які можуть прискорити це, і є повна підтримка з боку Литви. Дякую за готовність нам допомогти!" - резюмував Президент.

Нагадаємо

Уряд Литви спрямував понад 42 млн євро на соціальну підтримку українських біженців. 30,1 млн євро передбачено для людей з інвалідністю.

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Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Гітанас Науседа
Рада Європейського Союзу
Абу-Дабі
Вільнюс
Литва
Володимир Зеленський
Україна
Київ