Литва передасть Україні енергетичне обладнання - Зеленський зустрівся з Науседою
Київ • УНН
Литва передасть Україні частину необхідного енергетичного обладнання. Зеленський також повідомив про координацію мирних зусиль і підготовку до головування Литви в Раді ЄС.
Литва надасть Україні частину необхідного їй енергетичного обладнання, відповідні рішення вже ухвалені. Про це після зустрічі з литовським лідером Гітанасом Наусєдою повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.
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За його словами, під час зустрічі йшлося про допомогу українській енергетиці, а також про логістичну підтримку.
Зараз дуже складно в багатьох містах України, і розуміємо, які обʼєкти можуть стати мішенями нових російських атак. Литва надасть частину необхідного обладнання. Рішення вже є, і ми очікуємо на постачання
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Він вказав, що Київ та Вільнюс максимально координуються в усіх питаннях, які стосуються мирних зусиль.
Розповів Гітанасу про зустрічі, які відбулися цими днями в Абу-Дабі. Найважливіше - вдалося домовитися про обмін полоненими, і розраховуємо, що він буде великим
Він додав, що Київ готується до головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року.
"Робимо все для того, щоб до кінця 2026-го відкрити всі кластери і під час литовського головування вже закривати переговорні розділи. Поділився з Гітанасом ідеями, які можуть прискорити це, і є повна підтримка з боку Литви. Дякую за готовність нам допомогти!" - резюмував Президент.
Нагадаємо
Уряд Литви спрямував понад 42 млн євро на соціальну підтримку українських біженців. 30,1 млн євро передбачено для людей з інвалідністю.
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