Литва викликала представника посольства рф через російські удари по цивільних об’єктах в Україні
Київ • УНН
Литва засудила російські атаки на цивільних і критичну інфраструктуру України. У МЗС країни назвали удари воєнними злочинами.
Міністерство закордонних справ Литовської Республіки викликало представника російського посольства, щоб засудити обстріли цивільних об’єктів та критичної інфраструктури України. Про це повідомляє МЗС Литви, пише УНН.
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"Ми викликали представника посольства росії, щоб засудити триваючі атаки Росії на цивільних осіб та критичну інфраструктуру по всій Україні", - йдеться в повідомленні.
У відомстві наголосили, що смертоносні удари по потягах, школах і укриттях є воєнними злочинами.
"росія повинна припинити свою агресію та понести відповідальність", - підкреслили в литовському МЗС.
Нагадаємо
2 листопада росіяни атакували селище Комишуваха у Запорізькій області, застосувавши керовані авіабомби. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено приміщення закладу освіти, господарську будівлю, транспортні засоби. У прокуратурі повідомляли, що під завалами перебувають люди.
Удар рф по Комишувасі - загинули 42 людини, 33 ще під завалами05.11.26, 11:54 • 1676 переглядiв