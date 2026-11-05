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Удар рф по Комишувасі - загинули 42 людини, 33 ще під завалами

Київ • УНН

 • 486 перегляди

Після російського удару керованими авіабомбами по Комишувасі загинули 42 людини. Під завалами можуть залишатися ще 33 людини.

Удар рф по Комишувасі - загинули 42 людини, 33 ще під завалами

Станом на четвер, 5 листопада, у Комишувасі Запорізької області нарахували вже 42 загиблих внаслідок російського удару 2 листопада. Про це повідомила Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

У населеному пункті вже четверту добу триває аварійно-рятувальна операція.

Станом на зараз з-під завалів деблоковано 42 загиблих людей. Триває ідентифікація невпізнаних тіл. Під завалами ще можуть перебувати 33 людини. Роботи не припиняються

 - йдеться в повідомленні.

Контекст

2 листопада росіяни атакували селище Комишуваха у Запорізькій області, застосувавши керовані авіабомби. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено приміщення закладу освіти, господарську будівлю, транспортні засоби. У прокуратурі повідомляли, що під завалами перебувають люди.

Нагадаємо

У Запорізькій області 3–5 листопада оголосили жалобу після російського удару по Комишувасі.

Євген Устименко

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