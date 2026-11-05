Удар рф по Комышувахе - погибли 42 человека, 33 ещё находятся под завалами

По состоянию на четверг, 5 ноября, в Комышувахе Запорожской области насчитали уже 42 погибших в результате российского удара 2 ноября. Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает УНН.

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В населенном пункте уже четвертые сутки продолжается аварийно-спасательная операция.

По состоянию на данный момент из-под завалов деблокированы тела 42 погибших. Продолжается идентификация неопознанных тел. Под завалами еще могут находиться 33 человека. Работы не прекращаются - говорится в сообщении.

Контекст

2 ноября россияне атаковали поселок Комышуваха в Запорожской области, применив управляемые авиабомбы. В результате вражеских ударов повреждены помещения учебного заведения, хозяйственное здание, транспортные средства. В прокуратуре сообщали, что под завалами находятся люди.

Напомним

В Запорожской области 3–5 ноября объявили траур после российского удара по Комышувахе.