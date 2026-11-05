Литва вызвала представителя посольства РФ из-за российских ударов по гражданским объектам в Украине
Киев • УНН
Литва осудила российские атаки на гражданское население и критическую инфраструктуру Украины. В МИД страны назвали удары военными преступлениями.
Министерство иностранных дел Литовской Республики вызвало представителя российского посольства, чтобы осудить обстрелы гражданских объектов и критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает МИД Литвы, пишет УНН.
Детали
"Мы вызвали представителя посольства России, чтобы осудить продолжающиеся атаки России на гражданских лиц и критическую инфраструктуру по всей Украине", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что смертоносные удары по поездам, школам и укрытиям являются военными преступлениями.
"Россия должна прекратить свою агрессию и понести ответственность", - подчеркнули в литовском МИД.
Напомним
2 ноября россияне атаковали поселок Камышеваха в Запорожской области, применив управляемые авиабомбы. В результате вражеских ударов повреждены помещения образовательного учреждения, хозяйственное здание, транспортные средства. В прокуратуре сообщали, что под завалами находятся люди.
Удар рф по Комышувахе - погибли 42 человека, 33 ещё находятся под завалами05.11.26, 11:54 • 1884 просмотра