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Литва виділила понад 42 млн євро на допомогу українським біженцям

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Уряд Литви спрямував понад 42 млн євро на соціальну підтримку українських біженців. 30,1 млн євро передбачено для людей з інвалідністю.

Литва виділила понад 42 млн євро на допомогу українським біженцям

Уряд Литви ухвалив рішення про виділення понад 42 млн євро на соціальну допомогу українцям, які через війну змушені були залишити рідну країну і оселитися у країні. Про це повідомляє Delfi, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ці кошти призначені для компенсації витрат на індивідуальну допомогу та загальну соціальну підтримку біженців.

Компенсації витрат на надання індивідуальної допомоги призначаються особам з інвалідністю, які мають потребу в індивідуальній допомозі, з метою покриття пов'язаних з її наданням витрат

- зазначили у міністерстві соціального захисту та праці Литви.

Вказується, що основна частина фінансування - 30,1 млн євро - спрямована на виплату компенсацій за листопад, які покривають витрати на індивідуальну допомогу особам з інвалідністю. Ще 12,3 млн євро виділені на загальну допомогу українським біженцям.

Нагадаємо

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Вадим Хлюдзинський

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