Литва передала Україні критично важливе обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури

Минулого тижня Україна отримала від Литви понад 253 тонни критично важливого енергетичного обладнання для відновлення інфраструктури після російських атак. Зокрема, 3 силові трансформатори передали до Хмельницької області. Про це повідомило Міністерство енергетики України, пише УНН.

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За інформацією відомства, допомога надійшла до 2 регіонів України. Окрім трансформаторів для Хмельниччини, литовські партнери передали оператору системи передачі електроенергії "Укренерго" автотрансформатор потужністю 200 МВА.

Разом із ним Україна отримала 76 одиниць допоміжного обладнання, необхідного для роботи та обслуговування енергетичних мереж.

Обладнання допоможе відновлювати енергосистему

У Міненерго зазначили, що отримана допомога сприятиме зміцненню мереж передачі та розподілу електроенергії, а також ремонту об'єктів, пошкоджених унаслідок російських обстрілів.

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Міністерство подякувало литовським партнерам AB Energijos Skirstymo Operatorius (ESO) та організації Blue/Yellow за підтримку української енергетики.

Окрему подяку висловили Генеральному директорату Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (ECHO), який підтримав логістику постачання обладнання.

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