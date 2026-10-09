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Литва передала Украине критически важное оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры

Киев • УНН

 • 16913 просмотра

Украина получила от Литвы более 253 тонн оборудования для восстановления энергетики после атак РФ. Помощь поступила в два региона.

Литва передала Украине критически важное оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры

На прошлой неделе Украина получила от Литвы более 253 тонн критически важного энергетического оборудования для восстановления инфраструктуры после российских атак. В частности, 3 силовых трансформатора были переданы в Хмельницкую область. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, пишет УНН.

Детали

По информации ведомства, помощь поступила в 2 региона Украины. Помимо трансформаторов для Хмельницкой области, литовские партнеры передали оператору системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" автотрансформатор мощностью 200 МВА.

Вместе с ним Украина получила 76 единиц вспомогательного оборудования, необходимого для работы и обслуживания энергетических сетей.

Оборудование поможет восстанавливать энергосистему

В Минэнерго отметили, что полученная помощь будет способствовать укреплению сетей передачи и распределения электроэнергии, а также ремонту объектов, поврежденных в результате российских обстрелов.

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Министерство поблагодарило литовских партнеров AB Energijos Skirstymo Operatorius (ESO) и организацию Blue/Yellow за поддержку украинской энергетики.

Отдельную благодарность выразили Генеральному директорату Европейской комиссии по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи (ECHO), который поддержал логистику поставок оборудования.

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Степан Гафтко

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