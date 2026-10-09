Литва передала Украине критически важное оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры

На прошлой неделе Украина получила от Литвы более 253 тонн критически важного энергетического оборудования для восстановления инфраструктуры после российских атак. В частности, 3 силовых трансформатора были переданы в Хмельницкую область. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, пишет УНН.

Детали

По информации ведомства, помощь поступила в 2 региона Украины. Помимо трансформаторов для Хмельницкой области, литовские партнеры передали оператору системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" автотрансформатор мощностью 200 МВА.

Вместе с ним Украина получила 76 единиц вспомогательного оборудования, необходимого для работы и обслуживания энергетических сетей.

Оборудование поможет восстанавливать энергосистему

В Минэнерго отметили, что полученная помощь будет способствовать укреплению сетей передачи и распределения электроэнергии, а также ремонту объектов, поврежденных в результате российских обстрелов.

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Министерство поблагодарило литовских партнеров AB Energijos Skirstymo Operatorius (ESO) и организацию Blue/Yellow за поддержку украинской энергетики.

Отдельную благодарность выразили Генеральному директорату Европейской комиссии по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи (ECHO), который поддержал логистику поставок оборудования.

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