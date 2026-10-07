Украинцам в Литве продлили временную защиту до 2028 года, но есть исключение

Правительство Литвы продлило до марта 2028 года временную защиту для граждан Украины, спасающихся от войны. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

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Отмечается, что на этот раз вводится условие для предоставления временной защиты. Если лицо подлежит призыву на военную службу в Украине, оно должно предоставить доказательства её прохождения.

Доказательством будет считаться законный пересечение границы при выезде из Украины, штамп о выезде в паспорте, официальный документ, подтверждающий освобождение от военной службы или её прохождение.

Это требование не будет применяться к лицам, которым временная защита была предоставлена в любом государстве Европейского Союза (ЕС) до 4 августа этого года, или которые подали заявление на получение этого статуса в Литве до этой даты, но решение по ним ещё не принято.

Согласно правилам, действовавшим до сих пор, временная защита была действительна до 4 марта следующего года, однако Кабинет министров продлил её ещё на год.

По данным Министерства внутренних дел, действующие виды на жительство в Литве на основании временной защиты имеют 52 тысячи человек.

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После начала российского вторжения в Украину ЕС применил механизм экстренной защиты украинцев, предоставив им право жить, работать и получать помощь в блоке, в который входят 27 стран. Однако в этом году, учитывая просьбу Киева помочь с поиском военнообязанных, ЕС заявил, что отныне эта мера не будет применяться к лицам, прибывающим в блок и подлежащим призыву в армию.

В настоящее время в ЕС со статусом временной защиты проживает около 4,4 млн украинских беженцев. Их крупнейшие общины находятся в Германии, Польше и Чехии. По данным ЕС, взрослые мужчины составляют около 27% всех украинцев, которые сейчас имеют защиту ЕС, женщины — 43%, а несовершеннолетние — 30%.

В прошлом году ЕС заявил, что стремится отказаться от нынешней системы, предоставив украинцам возможность дольше легально проживать в блоке или оказывая помощь тем, кто хочет вернуться домой, когда условия улучшатся.

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