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The Guardian
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Українцям у Литві продовжили тимчасовий захист до 2028 року, але є виняток

Київ • УНН

 • 494 перегляди

Литва продовжила тимчасовий захист українців до березня 2028 року. Військовозобов’язані мають підтвердити законний виїзд або підстави для нього.

Українцям у Литві продовжили тимчасовий захист до 2028 року, але є виняток

Уряд Литви продовжив до березня 2028 року тимчасовий захист для громадян України, які рятуються від війни. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що цього разу запроваджується умова для надання тимчасового захисту. Якщо особа підлягає призову на військову службу в Україні, вона має надати докази її проходження.

Доказом вважатиметься законний перетин кордону під час виїзду з України, штамп про виїзд у паспорті, офіційний документ, що підтверджує звільнення від військової служби або її проходження.

Ця вимога не застосовуватиметься до осіб, яким тимчасовий захист було надано в будь-якій державі Європейського Союзу (ЄС) до 4 серпня цього року, або які подали заяву на отримання цього статусу в Литві до цієї дати, але рішення щодо них ще не ухвалене.

Згідно з правилами, що діяли досі, тимчасовий захист був чинним до 4 березня наступного року, однак Кабінет міністрів продовжив його ще на рік.

За даними Міністерства внутрішніх справ, чинні посвідки на проживання в Литві на підставі тимчасового захисту мають 52 тисячі людей.

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Після початку російського вторгнення в Україну ЄС застосував механізм екстреного захисту українців, надавши їм право жити, працювати та отримувати допомогу у блоці, до якого входять 27 країн. Однак цього року, враховуючи прохання Києва допомогти з пошуком військовозобов’язаних, ЄС заявив, що відтепер цей захід не застосовуватиметься до осіб, які прибувають до блоку, які підлягають призову в армію.

Наразі в ЄС зі статусом тимчасового захисту проживає близько 4,4 млн українських біженців. Їхні найбільші громади знаходяться в Німеччині, Польщі та Чехії. За даними ЄС, дорослі чоловіки становлять близько 27% усіх українців, які нині мають захист ЄС, жінки – 43%, а неповнолітні – 30%.

Минулого року ЄС заявив, що прагне відмовитись від нинішньої системи, надавши українцям можливість довше легально проживати в блоці або надаючи допомогу тим, хто хоче повернутися додому, коли умови покращаться.

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Ольга Розгон

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