Українцям у Литві продовжили тимчасовий захист до 2028 року, але є виняток

Уряд Литви продовжив до березня 2028 року тимчасовий захист для громадян України, які рятуються від війни. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

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Зазначається, що цього разу запроваджується умова для надання тимчасового захисту. Якщо особа підлягає призову на військову службу в Україні, вона має надати докази її проходження.

Доказом вважатиметься законний перетин кордону під час виїзду з України, штамп про виїзд у паспорті, офіційний документ, що підтверджує звільнення від військової служби або її проходження.

Ця вимога не застосовуватиметься до осіб, яким тимчасовий захист було надано в будь-якій державі Європейського Союзу (ЄС) до 4 серпня цього року, або які подали заяву на отримання цього статусу в Литві до цієї дати, але рішення щодо них ще не ухвалене.

Згідно з правилами, що діяли досі, тимчасовий захист був чинним до 4 березня наступного року, однак Кабінет міністрів продовжив його ще на рік.

За даними Міністерства внутрішніх справ, чинні посвідки на проживання в Литві на підставі тимчасового захисту мають 52 тисячі людей.

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Після початку російського вторгнення в Україну ЄС застосував механізм екстреного захисту українців, надавши їм право жити, працювати та отримувати допомогу у блоці, до якого входять 27 країн. Однак цього року, враховуючи прохання Києва допомогти з пошуком військовозобов’язаних, ЄС заявив, що відтепер цей захід не застосовуватиметься до осіб, які прибувають до блоку, які підлягають призову в армію.

Наразі в ЄС зі статусом тимчасового захисту проживає близько 4,4 млн українських біженців. Їхні найбільші громади знаходяться в Німеччині, Польщі та Чехії. За даними ЄС, дорослі чоловіки становлять близько 27% усіх українців, які нині мають захист ЄС, жінки – 43%, а неповнолітні – 30%.

Минулого року ЄС заявив, що прагне відмовитись від нинішньої системи, надавши українцям можливість довше легально проживати в блоці або надаючи допомогу тим, хто хоче повернутися додому, коли умови покращаться.

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