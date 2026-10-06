У Грузії продовжили програми допомоги українським біженцям до 2027 року - якими будуть виплати
Київ • УНН
Українці, які постійно проживають у Грузії, отримуватимуть допомогу та безкоштовні медпослуги до 1 січня 2027 року. Виплати становлять 300 і 45 ларі.
Влада Грузії продовжила ще на три місяці, до 1 січня 2027 року, виплати допомоги та безкоштовне користування низкою медичних послуг для громадян України, які прибули до країни через війну. Відповідні зміни внесено до постанов уряду від 2022 року, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.
Деталі
За даними ЗМІ, виплати становлять 300 ларі (5,1 тис. грн - ред.) на сім'ю та 45 ларі (778 грн - ред.) на людину.
Фінансування здійснюється через Агентство соціального обслуговування на підставі списку, наданого Агентством у справах біженців та екомігрантів.
Що стосується медпослуг, в рамках держпрограм для українських біженців безкоштовно доступні імунізація, лікування туберкульозу, ВІЛ та СНІДу, допомога матері та дитині, психіатрична підтримка, лікування діабету, діаліз, допомога при рідкісних захворюваннях та за необхідності постійного замісного лікування, а також консультації та невідкладна допомога, включаючи. Такі самі послуги держстраховка покриває громадянам Грузії.
Грузія продовжила безкоштовне медичне обслуговування для українців до 2026 року27.12.25, 14:25 • 6710 переглядiв
Організацією надання медичної допомоги займається міністерство у справах внутрішньо переміщених осіб, праці, охорони здоров'я та соцзахисту Грузії.
Право на пільги мають українці, які постійно проживають у Грузії. Статус постійного проживання зберігається при короткострокових поїздках (терміном до трьох днів), але втрачається при тривалих виїздах із країни.
Додамо
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року до Грузії в'їхали понад півмільйона громадян України (223 697 осіб лише у 2022 році). Багато хто перетинав країну транзитом, постійно залишилася лише невелика частина.
За даними УВКБ ООН, станом на кінець 2025 року в Грузії налічувалося 26 тис. біженців з України. Уряд Грузії не уточнює кількість отримувачів пільг.