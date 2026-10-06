В Грузии продлили программы помощи украинским беженцам до 2027 года — какими будут выплаты

Фото: Tbilisi City Hall/FB

Власти Грузии продлили еще на три месяца, до 1 января 2027 года, выплаты пособий и бесплатное пользование рядом медицинских услуг для граждан Украины, прибывших в страну из-за войны. Соответствующие изменения внесены в постановления правительства от 2022 года, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

По данным СМИ, выплаты составляют 300 лари (5,1 тыс. грн — ред.) на семью и 45 лари (778 грн — ред.) на человека.

Финансирование осуществляется через Агентство социального обслуживания на основании списка, предоставленного Агентством по делам беженцев и экомигрантов.

Что касается медуслуг, в рамках государственных программ для украинских беженцев бесплатно доступны иммунизация, лечение туберкулеза, ВИЧ и СПИДа, помощь матери и ребенку, психиатрическая поддержка, лечение диабета, диализ, помощь при редких заболеваниях и при необходимости постоянного заместительного лечения, а также консультации и неотложная помощь, включая. Такие же услуги государственная страховка покрывает гражданам Грузии.

Грузия продлила бесплатное медицинское обслуживание для украинцев до 2026 года

Организацией предоставления медицинской помощи занимается министерство по делам внутренне перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

Право на льготы имеют украинцы, постоянно проживающие в Грузии. Статус постоянного проживания сохраняется при краткосрочных поездках (сроком до трех дней), но утрачивается при длительных выездах из страны.

Добавим

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Грузию въехали более полумиллиона граждан Украины (223 697 человек только в 2022 году). Многие пересекали страну транзитом, постоянно осталась лишь небольшая часть.

По данным УВКБ ООН, по состоянию на конец 2025 года в Грузии насчитывалось 26 тыс. беженцев из Украины. Правительство Грузии не уточняет количество получателей льгот.