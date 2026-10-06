В Грузии продлили программы помощи украинским беженцам до 2027 года — какими будут выплаты
Киев • УНН
Украинцы, постоянно проживающие в Грузии, будут получать помощь и бесплатные медицинские услуги до 1 января 2027 года. Выплаты составляют 300 и 45 лари.
Власти Грузии продлили еще на три месяца, до 1 января 2027 года, выплаты пособий и бесплатное пользование рядом медицинских услуг для граждан Украины, прибывших в страну из-за войны. Соответствующие изменения внесены в постановления правительства от 2022 года, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
Детали
По данным СМИ, выплаты составляют 300 лари (5,1 тыс. грн — ред.) на семью и 45 лари (778 грн — ред.) на человека.
Финансирование осуществляется через Агентство социального обслуживания на основании списка, предоставленного Агентством по делам беженцев и экомигрантов.
Что касается медуслуг, в рамках государственных программ для украинских беженцев бесплатно доступны иммунизация, лечение туберкулеза, ВИЧ и СПИДа, помощь матери и ребенку, психиатрическая поддержка, лечение диабета, диализ, помощь при редких заболеваниях и при необходимости постоянного заместительного лечения, а также консультации и неотложная помощь, включая. Такие же услуги государственная страховка покрывает гражданам Грузии.
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Организацией предоставления медицинской помощи занимается министерство по делам внутренне перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.
Право на льготы имеют украинцы, постоянно проживающие в Грузии. Статус постоянного проживания сохраняется при краткосрочных поездках (сроком до трех дней), но утрачивается при длительных выездах из страны.
Добавим
С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Грузию въехали более полумиллиона граждан Украины (223 697 человек только в 2022 году). Многие пересекали страну транзитом, постоянно осталась лишь небольшая часть.
По данным УВКБ ООН, по состоянию на конец 2025 года в Грузии насчитывалось 26 тыс. беженцев из Украины. Правительство Грузии не уточняет количество получателей льгот.