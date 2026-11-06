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Литва выделила более 42 млн евро на помощь украинским беженцам

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Правительство Литвы направило более 42 млн евро на социальную поддержку украинских беженцев. 30,1 млн евро предусмотрено для людей с инвалидностью.

Литва выделила более 42 млн евро на помощь украинским беженцам

Правительство Литвы приняло решение о выделении более 42 млн евро на социальную помощь украинцам, которые из-за войны были вынуждены покинуть родную страну и поселиться в этой стране. Об этом сообщает Delfi, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что эти средства предназначены для компенсации расходов на индивидуальную помощь и общую социальную поддержку беженцев.

Компенсации расходов на предоставление индивидуальной помощи назначаются лицам с инвалидностью, которые нуждаются в индивидуальной помощи, с целью покрытия связанных с ее предоставлением расходов

- отметили в министерстве социальной защиты и труда Литвы.

Указывается, что основная часть финансирования - 30,1 млн евро - направлена на выплату компенсаций за ноябрь, которые покрывают расходы на индивидуальную помощь лицам с инвалидностью. Еще 12,3 млн евро выделены на общую помощь украинским беженцам.

Напомним

В октябре Украина получила от Литвы более 253 тонн оборудования для восстановления энергетики после атак рф.

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Вадим Хлюдзинский

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