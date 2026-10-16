ЕС вновь обсуждает использование замороженных активов рф для Украины - кто за и кто против

Европейские лидеры в пятницу, 16 октября, возобновили дебаты об использовании замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины, несмотря на продолжающееся сопротивление Бельгии схеме, которую она успешно сорвала в прошлом году. Об этом сообщает Rapporteur, пишет УНН.

Детали

"Замороженные активы есть: именно их следует использовать для поддержки Украины. Всё просто", – заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс накануне второго дня саммита ЕС в Брюсселе в пятницу, где должны были обсудить финансовые потребности Украины с Президентом Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также отметила, что эти активы, подавляющее большинство которых находится в Бельгии, являются "самым очевидным местом, куда стоит обратиться" для поддержки Украины, которая, по оценкам, как пишет издание, в следующем году столкнётся с дефицитом финансирования в размере 78 миллиардов долларов.

Эти активы "служат двойной цели: они будут финансировать оборону Европы, но также будут означать, что россия, которая сейчас причиняет столько разрушений как в Украине, так и в Европе, сама заплатит за всё, что они делают", сказала Фредериксен.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас также предложила использовать российские активы для восполнения назревающего дефицита бюджета Украины. "Я уверена, что [лидеры] сегодня поднимут этот [вопрос], – сказала она. – Украине нужны эти деньги прямо сейчас".

Эти комментарии появились через несколько недель после того, как Швеция, Испания, Польша и Нидерланды написали письмо в Европейскую комиссию, призывая её возобновить прошлогодние острые дебаты об использовании этих активов для поддержки Украины.

Бельгия в прошлом году отклонила инициативу Германии о предоставлении "репарационного кредита", обеспеченного активами, сославшись на юридические и финансовые риски для Euroclear, брюссельского депозитария ценных бумаг, который хранит кремлёвские средства на сумму 190 миллиардов евро, которые должны были быть использованы для кредита.

В итоге лидеры ЕС решили выпустить совместный долг на сумму 90 миллиардов евро для финансирования Украины, а также навсегда заморозить российские активы.

Эти замечания также прозвучали через несколько часов после того, как премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил журналистам, что позиция его страны остаётся неизменной.

"В конце конфликта всегда заключается мирное соглашение, и частью этого мирного соглашения является использование обездвиженных активов", – сказал Де Вевер на пресс-конференции, которая началась после полуночи в пятницу.

"Есть ли на этой планете люди, которые, возможно, мечтают сделать это по-другому в этот раз и раньше задействовать эти активы для определённых целей? Ответ на этот вопрос: да, есть. Находятся ли они в этом здании? Они здесь. Есть ли [кто-то] за пределами этого здания? Да, есть. Хочу ли я об этом говорить? Нет, не хочу", – отметил он.

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин также намекнул, что не желает возобновлять обсуждение замороженных активов в пятницу.

"Мы решительно поддержали вопрос изъятия [этих] активов и возможности их использования, но в итоге это не дало никаких результатов", – сказал Мартин, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС.

"Я осознаю количество энергии и усилий, вложенных в это в прошлый раз. Я бы больше поддержал то, чтобы сделать что-то эффективно, результативно и как можно быстрее по этому вопросу", – отметил Мартин.

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