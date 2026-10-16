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ЄС знову обговорює використання заморожених активів рф для України - хто за і хто проти

Київ • УНН

 • 328 перегляди

Лідери ЄС відновили дискусію про використання російських активів для підтримки України. Бельгія заявила, що її позиція залишається незмінною.

ЄС знову обговорює використання заморожених активів рф для України - хто за і хто проти

Європейські лідери у п'ятницю, 16 жовтня, відновили дебати щодо використання заморожених російських суверенних активів для підтримки України, попри постійний опір Бельгії схемі, яку вона успішно зірвала минулого року. Про це повідомляє Rapporteur, пише УНН.

Деталі

"Заморожені активи є: саме їх слід використовувати для підтримки України. Усе просто", – заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс напередодні другого дня саміту ЄС у Брюсселі в п'ятницю, де мали обговорити фінансові потреби України з Президентом Володимиром Зеленським.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен також зазначила, що ці активи, переважна більшість яких знаходиться в Бельгії, є "найбільш очевидним місцем, куди варто звернутися" для підтримки України, яка, за оцінками, як пише видання, наступного року зіткнеться з дефіцитом фінансування в 78 мільярдів доларів.

Ці активи "служать подвійній меті: вони фінансуватимуть оборону Європи, але також означатимуть, що росія, яка зараз завдає стільки руйнувань як в Україні, так і в Європі, сама заплатить за все, що вони роблять", сказала Фредеріксен.

Головний дипломат ЄС Кая Каллас також запропонувала використати російські активи для поповнення дефіциту бюджету України, що назріває. "Я впевнена, що [лідери] сьогодні порушать це [питання], – сказала вона. - Україні потрібні ці гроші прямо зараз".

Ці коментарі з'явилися через кілька тижнів після того, як Швеція, Іспанія, Польща та Нідерланди написали листа до Європейської комісії, закликаючи її відновити торішні гострі дебати щодо використання цих активів для підтримки України.

Бельгія минулого року відхилила ініціативу Німеччини щодо надання "репараційного кредиту", забезпеченого активами, посилаючись на юридичні та фінансові ризики для Euroclear, брюссельського депозитарію цінних паперів, який зберігає кремлівські кошти на суму 190 мільярдів євро, що мали бути використані для кредиту.

Зрештою, лідери ЄС вирішили випустити спільний борг на суму 90 мільярдів євро для фінансування для України, а також назавжди заморозити російські активи.

Ці зауваження також прозвучали через кілька годин після того, як прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив журналістам, що позиція його країни залишається незмінною.

"В кінці конфлікту завжди є мирна угода, і частиною цієї мирної угоди є використання знерухомлених активів", – сказав Де Вевер на прес-конференції, яка розпочалася після опівночі в п'ятницю.

"Чи є на цій планеті люди, які, можливо, мріють зробити це по-іншому цього разу та раніше задіяти ці активи для певних цілей? Відповідь на це питання: так, є. Чи вони в цій будівлі? Вони є. Чи є [дехто] поза цією будівлею? Так, є. Чи хочу я про це говорити? Ні, не хочу", - зазначив він.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін також натякнув, що він не бажає відновлювати обговорення заморожених активів у п'ятницю.

"Ми рішуче підтримали питання вилучення [цих] активів та їх можливості використання, але зрештою це не дало жодних результатів", – сказав Мартін, чия країна зараз головує в Раді ЄС.

"Я усвідомлюю кількість енергії та зусиль, вкладених у це минулого разу. Я б більше підтримав те, щоб зробити щось ефективно, результативно та якомога швидше з цього питання", - зазначив Мартін.

ЄС має відкрити для України два останні переговорні кластери до кінця року - фон дер Ляєн16.10.26, 14:00 • 796 переглядiв

Юлія Шрамко

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