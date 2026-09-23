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Венгрия может получить 4,2 млрд евро от ЕС: что изменилось после заморозки средств

Киев • УНН

 • 858 просмотра

Еврокомиссия предложила разморозить 4,2 млрд евро для Венгрии после проведения реформ. Решение должен утвердить Совет ЕС.

Венгрия может получить 4,2 млрд евро от ЕС: что изменилось после заморозки средств

Европейская комиссия предложила снять ограничения с 4,2 млрд евро средств политики сплочения для Венгрии после того, как новое правительство страны провело ряд реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Брюссель также хочет восстановить доступ части венгерских университетов к программам Erasmus+ и Horizon Europe. Окончательное решение должен принять Совет ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и данные Еврокомиссии.

Детали

23 сентября Европейская комиссия предложила Совету ЕС отменить защитные меры, введенные против Венгрии в 2022 году в рамках механизма обусловленности, который позволяет ограничивать финансирование государств-членов в случае нарушений принципа верховенства права, создающих риски для бюджета Евросоюза. Как заявили в Еврокомиссии, Будапешт принял достаточные меры для устранения части проблем, из-за которых финансирование было заморожено.

Речь идет, в частности, об изменениях в сфере государственных закупок, антикоррупционных гарантий, предотвращения конфликта интересов и работы правоохранительных и прокурорских органов. Оценку провели после того, как 9 сентября Венгрия официально уведомила Брюссель о выполнении соответствующих реформ.

Венгрия предприняла важные шаги для укрепления верховенства права и защиты финансовых интересов Союза. Сегодня мы предлагаем разблокировать 4,2 млрд евро и вновь открыть двери Erasmus+ и Horizon Europe для венгерских студентов и исследователей

— заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Еврокомиссии уточнили, что речь идет о восстановлении примерно 4,2 млрд евро ранее приостановленных бюджетных обязательств в рамках политики сплочения. Само решение Еврокомиссии еще не означает автоматического перечисления этой суммы Венгрии — предложение должен утвердить Совет ЕС.  Кроме того, в случае одобрения предложения будут сняты ограничения в отношении венгерских университетов, находящихся под управлением так называемых фондов общественного интереса. Из-за ранее введенных санкций студенты и ученые этих учреждений имели ограниченный доступ к европейской программе студенческих обменов Erasmus+ и исследовательской программе Horizon Europe.

Почему ЕС заморозил деньги Венгрии

В конце 2022 года Совет ЕС приостановил около 6,3 млрд евро финансирования для Венгрии в рамках механизма обусловленности. Брюссель объяснял это недостатками антикоррупционной системы страны, рисками конфликта интересов и системными нарушениями в сфере государственных закупок.

Ограничения предусматривали, в частности, замораживание 55% бюджетных обязательств по трем программам политики сплочения, которые касались экологии и энергоэффективности, транспортной инфраструктуры и территориального развития. Отдельно ЕС запретил заключать новые финансовые обязательства с рядом венгерских фондов общественного интереса и учреждений, которые они содержат.

Из первоначальных 6,3 млрд евро сумма средств, которые теперь могут быть восстановлены, сократилась примерно до 4,2 млрд евро.

Новое правительство и договоренность с Брюсселем

После прихода к власти правительства премьер-министра Петера Мадяра Венгрия активизировала переговоры с Еврокомиссией по разблокированию европейского финансирования. В мае Мадяр и фон дер Ляйен договорились о возможности поэтапного открытия доступа в общей сложности к 16,4 млрд евро замороженных средств при условии выполнения Будапештом необходимых реформ. Из этой суммы примерно 10 млрд евро приходятся на средства фонда восстановления NextGenerationEU, еще 4,2 млрд евро — на финансирование политики сплочения, а около 2,2 млрд евро связаны с выполнением других требований ЕС, в частности касающихся академической свободы.

В то же время разблокирование нынешних 4,2 млрд евро не будет означать автоматического открытия всего финансирования для Будапешта. Еврокомиссия отдельно рассматривает вопрос о примерно 10 млрд евро средств Фонда восстановления, а более 2 млрд евро финансирования политики сплочения остаются заблокированными из-за претензий Брюсселя, связанных, в частности, с системой предоставления убежища, законодательством о защите детей и академической свободой.

Напомним

Совет ЕС теперь должен рассмотреть предложение Еврокомиссии об отмене мер, введённых в 2022 году. Согласно процедуре механизма обусловленности, после внесения Комиссией предложения страны-члены должны принять соответствующее решение.

Александра Василенко

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