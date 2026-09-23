Угорщина може отримати 4,2 млрд євро від ЄС: що змінилося після замороження коштів

Європейська комісія запропонувала зняти обмеження з 4,2 млрд євро коштів політики згуртованості для Угорщини після того, як новий уряд країни провів низку реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Брюссель також хоче відновити доступ частини угорських університетів до програм Erasmus+ та Horizon Europe. Остаточне рішення має ухвалити Рада ЄС. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters та дані Єврокомісії.

Деталі

23 вересня Європейська комісія запропонувала Раді ЄС скасувати захисні заходи, які запровадили проти Угорщини у 2022 році в межах механізму умовності, який дозволяє обмежувати фінансування держав-членів у разі порушень принципу верховенства права, що створюють ризики для бюджету Євросоюзу. Як заявили у Єврокомісії, Будапешт вжив достатніх заходів для усунення частини проблем, через які фінансування було заморожене.

Йдеться, зокрема, про зміни у сфері державних закупівель, антикорупційних гарантій, запобігання конфлікту інтересів та роботи правоохоронних і прокурорських органів. Оцінку провели після того, як 9 вересня Угорщина офіційно повідомила Брюссель про виконання відповідних реформ.

Угорщина зробила важливі кроки для зміцнення верховенства права та захисту фінансових інтересів Союзу. Сьогодні ми пропонуємо розблокувати 4,2 млрд євро та знову відкрити двері Erasmus+ і Horizon Europe для угорських студентів і дослідників - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У Єврокомісії уточнили, що йдеться про відновлення приблизно 4,2 млрд євро раніше призупинених бюджетних зобов'язань у межах політики згуртованості. Саме рішення Єврокомісії ще не означає автоматичного перерахування цієї суми Угорщині – пропозицію має затвердити Рада ЄС. Крім того, у разі схвалення пропозиції знімуть обмеження щодо угорських університетів, які перебувають під управлінням так званих суспільно значущих фондів. Через запроваджені раніше санкції студенти та науковці цих закладів мали обмежений доступ до європейської програми студентських обмінів Erasmus+ та дослідницької програми Horizon Europe.

Чому ЄС заморозив гроші Угорщини

Наприкінці 2022 року Рада ЄС призупинила близько 6,3 млрд євро фінансування для Угорщини в межах механізму умовності. Брюссель пояснював це недоліками антикорупційної системи країни, ризиками конфлікту інтересів та системними порушеннями у сфері державних закупівель.

Обмеження передбачали, зокрема, замороження 55% бюджетних зобов'язань за трьома програмами політики згуртованості, що стосувалися екології та енергоефективності, транспортної інфраструктури й територіального розвитку. Окремо ЄС заборонив укладати нові фінансові зобов'язання з низкою угорських суспільно значущих фондів та установ, які вони утримують.

Від початкових 6,3 млрд євро сума коштів, які тепер можуть бути відновлені, скоротилася приблизно до 4,2 млрд євро.

Новий уряд і домовленість з Брюсселем

Після приходу до влади уряду прем'єр-міністра Петера Мадяра Угорщина активізувала переговори з Єврокомісією щодо розблокування європейського фінансування. У травні Мадяр та фон дер Ляєн домовилися про можливість поступового відкриття доступу загалом до 16,4 млрд євро заморожених коштів за умови виконання Будапештом необхідних реформ. Із цієї суми приблизно 10 млрд євро припадають на кошти фонду відновлення NextGenerationEU, ще 4,2 млрд євро – на фінансування політики згуртованості, а близько 2,2 млрд євро пов'язані з виконанням інших вимог ЄС, зокрема щодо академічної свободи.

Водночас розблокування нинішніх 4,2 млрд євро не означатиме автоматичного відкриття всього фінансування для Будапешта. Єврокомісія окремо розглядає питання щодо приблизно 10 млрд євро коштів Фонду відновлення, а понад 2 млрд євро фінансування політики згуртованості залишаються заблокованими через претензії Брюсселя, пов'язані, зокрема, із системою надання притулку, законодавством щодо захисту дітей та академічною свободою.

Нагадаємо

Рада ЄС тепер має розглянути пропозицію Єврокомісії щодо скасування заходів, запроваджених у 2022 році. За процедурою механізму умовності, після подання пропозиції Комісії країни-члени мають ухвалити відповідне рішення.