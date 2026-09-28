ЕС ввёл санкции против причастных к депортации украинских детей в россию

28 сентября Совет ЕС принял решение ввести ограничительные меры в отношении еще 10 лиц и 17 организаций, ответственных за действия, подрывающие или представляющие угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС, пишет УНН.

Решение касается лиц и организаций, ответственных за систематическую незаконную депортацию и принудительное перемещение украинских детей в Российскую Федерацию и в пределах временно оккупированных территорий, а также их принудительную ассимиляцию, в частности посредством индоктринации и милитаризированного воспитания - говорится в сообщении.

Среди организаций, включенных сегодня в список, — Комитет по туризму города Москвы и две российские компании, работающие в сфере детского отдыха, туризма и развлечений и занимающиеся организацией мероприятий, посвященных российской истории, памятным датам, связанным с войнами, а также военно-патриотическому воспитанию.

В список также внесены детские лагеря и спортивные центры в России и на временно оккупированных территориях Украины за их роль в культурной переориентации, пропагандистском образовании и военно-патриотических мероприятиях, направленных на интеграцию детей в российские идентификационные рамки.

Пакет санкций также охватывает Международный детский лагерь «Сондовон» — государственное учреждение в Корейской Народно-Демократической Республике. Лагерь участвует в организованных программах, предусматривающих перемещение украинских детей с временно оккупированных территорий Украины по координации с Российской Федерацией и с целью распространения пророссийских нарративов.

В список также внесены президент Республики Татарстан Рустам Минниханов за содействие незаконной депортации украинских детей в лагеря, расположенные в его регионе, министр и заместители министра образования и науки отдельных оккупированных территорий, министр спорта и туризма самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, а также руководители детских лагерей и школ за содействие идеологической индоктринации.

К лицам и организациям, внесенным в список, применяется замораживание активов. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы. В отношении физических лиц также действует запрет на поездки, предусматривающий запрет на въезд в страны ЕС или транзит через их территорию - добавили в Совете ЕС.

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