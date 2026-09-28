ЄС запровадив санкції проти причетних до депортації українських дітей до росії

28 вересня Рада ЄС ухвалила рішення запровадити обмежувальні заходи щодо ще 10 осіб та 17 організацій, відповідальних за дії, які підривають або становлять загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС, пише УНН.

Рішення стосується осіб та організацій, відповідальних за систематичну незаконну депортацію та примусове переміщення українських дітей до російської федерації та в межах тимчасово окупованих територій, а також їхню примусову асиміляцію, зокрема через індоктринацію та мілітаризоване виховання

Серед організацій, внесених до списку сьогодні, — Комітет з туризму міста москви та дві російські компанії, що працюють у сфері дитячого відпочинку, туризму та розваг і займаються організацією заходів, присвячених російській історії, пам’ятним датам, пов’язаним із війнами, а також військово-патріотичному вихованню.

До списку також внесено дитячі табори та спортивні центри в росії та на тимчасово окупованих територіях України через їхню роль у культурній переорієнтації, пропагандистській освіті та військово-патріотичних заходах, спрямованих на інтеграцію дітей у російські ідентифікаційні рамки.

Пакет санкцій також охоплює Міжнародний дитячий табір "Сондовон" — державну установу в Корейській Народно-Демократичній Республіці. Табір бере участь в організованих програмах, що передбачають переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій України за координації з російською федерацією та з метою поширення проросійських наративів.

До списку також внесено президента Республіки Татарстан Рустама Мінніханова за сприяння незаконній депортації українських дітей до таборів, розташованих у його регіоні, міністра та заступників міністра освіти і науки окремих окупованих територій, міністра спорту і туризму самопроголошеної Донецької Народної Республіки, а також керівників дитячих таборів і шкіл за сприяння ідеологічній індоктринації.

До осіб та організацій, внесених до списку, застосовується замороження активів. Громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи або економічні ресурси. Щодо фізичних осіб також діє заборона на поїздки, яка передбачає заборону на в’їзд до країн ЄС або транзит через їхню територію