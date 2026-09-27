російські мільярдери шукають спосіб повторити "успіх" фрідмана та усманова зі зняттям санкцій ЄС
Київ • УНН
російські бізнесмени аналізують, як фрідману та усманову скасували санкції ЄС. Частина магнатів побоюється посилення тиску на бізнес.
російські мільярдери вивчають, як михайлу фрідману та алішеру усманову вдалося домогтися виключення із санкційних списків Євросоюзу, сподіваючись використати їхній досвід у власних справах. Щонайменше двоє російських бізнесменів планують детально проаналізувати випадок фрідмана як можливий прецедент, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За даними агентства, більшість опитаних російських магнатів поки не бачать швидкого способу позбутися обмежень і вважають випадки фрідмана та усманова результатом особливих обставин.
фрідман, зокрема, подав проти Люксембургу арбітражний позов приблизно на 16 млрд доларів через заморожування активів. Юристи припускають, що інвестиційний арбітраж тепер можуть активніше використовувати для тиску на європейські уряди.
У ЄС виникли суперечки через зняття санкцій
Франція наполягала на виключенні усманова із санкційного списку, тоді як Люксембург домагався аналогічного рішення щодо фрідмана. Суперечки навколо цього питання ледь не заблокували продовження близько 3 тисяч персональних та корпоративних обмежень ЄС.
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У результаті санкції з усманова та фрідмана зняли, тоді як для решти фігурантів списку їх продовжили ще на 36 місяців.
Водночас частина російських мільярдерів побоюється, що рішення щодо фрідмана та усманова може викликати протилежну реакцію в Європі та призвести до посилення тиску на російський бізнес, який досі працює в ЄС.
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