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российские миллиардеры ищут способ повторить "успех" Фридмана и Усманова со снятием санкций ЕС

Киев • УНН

 • 318 просмотра

российские бизнесмены анализируют, как с Фридмана и Усманова сняли санкции ЕС. Часть магнатов опасается усиления давления на бизнес.

российские миллиардеры ищут способ повторить "успех" Фридмана и Усманова со снятием санкций ЕС
Алишер Усманов. Фото: AP

Российские миллиардеры изучают, как Михаилу Фридману и Алишеру Усманову удалось добиться исключения из санкционных списков Евросоюза, надеясь использовать их опыт в собственных делах. По меньшей мере два российских бизнесмена планируют подробно проанализировать случай Фридмана как возможный прецедент, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, большинство опрошенных российских магнатов пока не видят быстрого способа избавиться от ограничений и считают случаи Фридмана и Усманова результатом особых обстоятельств.

Фридман, в частности, подал против Люксембурга арбитражный иск примерно на 16 млрд долларов из-за замораживания активов. Юристы предполагают, что инвестиционный арбитраж теперь могут активнее использовать для давления на европейские правительства.

В ЕС возникли споры из-за снятия санкций

Франция настаивала на исключении Усманова из санкционного списка, тогда как Люксембург добивался аналогичного решения в отношении Фридмана. Споры вокруг этого вопроса едва не заблокировали продление примерно 3 тысяч персональных и корпоративных ограничений ЕС.

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В результате санкции с Усманова и Фридмана сняли, тогда как для остальных фигурантов списка их продлили еще на 36 месяцев.

В то же время часть российских миллиардеров опасается, что решение по Фридману и Усманову может вызвать обратную реакцию в Европе и привести к усилению давления на российский бизнес, который по-прежнему работает в ЕС.

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Степан Гафтко

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