Решение ЕС о выделении Украине 3 млрд евро свидетельствует о прогрессе в проведении реформ — Марченко

Решение Совета Европейского союза о выплате Украине почти 3 млрд евро в рамках инструмента Ukraine Facility свидетельствует о прогрессе в проведении реформ. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает УНН.

Детали

По его словам, 3 млрд евро поддержки ЕС в рамках «Механизма поддержки Украины» «уже в пути».

Это решение свидетельствует о прогрессе в проведении реформ: 84 из 95 мероприятий, предусмотренных Планом для Украины, уже выполнены - отметил Марченко.

Напомним

ЕС одобрил выплату почти 3 миллиардов евро поддержки Украине, финансовый взнос внесла Норвегия.

Финансирование ЕС в рамках Ukraine Facility «предназначено для укрепления макрофинансовой стабильности, восстановления и модернизации Украины, обеспечения функционирования ее государственного управления и поддержки ее усилий по проведению реформ».

ЕС рассматривает возможность ускорить предоставление Украине 45 млрд евро, запланированных на 2027 год