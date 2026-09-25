Решение ЕС о выделении Украине 3 млрд евро свидетельствует о прогрессе в проведении реформ — Марченко
Киев • УНН
Министр финансов Сергей Марченко называет выплату ЕС Украине почти 3 млрд евро свидетельством прогресса в проведении реформ. Средства выделены в рамках Ukraine Facility.
Решение Совета Европейского союза о выплате Украине почти 3 млрд евро в рамках инструмента Ukraine Facility свидетельствует о прогрессе в проведении реформ. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает УНН.
Детали
По его словам, 3 млрд евро поддержки ЕС в рамках «Механизма поддержки Украины» «уже в пути».
Это решение свидетельствует о прогрессе в проведении реформ: 84 из 95 мероприятий, предусмотренных Планом для Украины, уже выполнены
Напомним
ЕС одобрил выплату почти 3 миллиардов евро поддержки Украине, финансовый взнос внесла Норвегия.
Финансирование ЕС в рамках Ukraine Facility «предназначено для укрепления макрофинансовой стабильности, восстановления и модернизации Украины, обеспечения функционирования ее государственного управления и поддержки ее усилий по проведению реформ».
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