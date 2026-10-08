ЕС продлил еще на год санкции против рф за гибридные атаки

Совет Европейского союза продлил до 9 октября 2027 года санкции против лиц и организаций, ответственных за дестабилизирующие действия россии за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС, передает УНН.

Детали

Сегодня Совет принял решение продлить действие индивидуальных ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за дестабилизирующие действия россии за рубежом, на один год - до 9 октября 2027 года - с учетом продолжающихся и усиливающихся гибридных действий россии, в частности манипулирования информацией и вмешательства из-за рубежа (FIMI) против ЕС, его государств-членов и партнеров - говорится в сообщении.

Ограничительные меры в связи с дестабилизирующей деятельностью россии в настоящее время применяются к 80 физическим лицам и 20 юридическим лицам. В отношении лиц и организаций, включенных в список, применяется замораживание активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы. Физическим лицам также запрещен въезд и транзит через территорию ЕС.

Напомним

Послы ЕС одобрили новые санкции против российского военно-промышленного комплекса и 77 депутатов Госдумы РФ, избранных от оккупированных территорий Украины, а также продлили ограничения за применение химического оружия.