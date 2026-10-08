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ЄС продовжив ще на рік санкції проти рф за гібридні атаки

Київ • УНН

 • 630 перегляди

Рада ЄС продовжила санкції проти 80 осіб і 20 організацій до 9 жовтня 2027 року. Обмеження передбачають замороження активів і заборону на в’їзд.

ЄС продовжив ще на рік санкції проти рф за гібридні атаки

Рада Європейського Союзу продовжила до 9 жовтня 2027 року санкції проти осіб та організацій, відповідальних за дестабілізаційні дії росії за кордоном. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС, передає УНН.

Деталі

Сьогодні Рада ухвалила рішення продовжити дію індивідуальних обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за дестабілізуючі дії росії за кордоном, на один рік - до 9 жовтня 2027 року - з огляду на триваючі та посилені гібридні дії росії, зокрема маніпулювання інформацією та втручання з-за кордону (FIMI) проти ЄС, його держав-членів та партнерів

- йдеться у повідомленні.

Обмежувальні заходи у зв’язку з дестабілізуючою діяльністю росії наразі застосовуються до 80 фізичних осіб та 20 юридичних осіб. Щодо осіб та організацій, включених до списку, застосовується заморожування активів, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи або економічні ресурси. Фізичним особам також накладено заборону на в’їзд та транзит через територію ЄС.

Нагадаємо

Посли ЄС схвалили нові санкції проти російського військово-промислового комплексу та 77 депутатів Держдуми рф, обраних від окупованих територій України, а також продовжили обмеження за застосування хімічної зброї.

Павло Башинський

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