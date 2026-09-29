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Шесть стран ЕС требуют сократить долгосрочный бюджет блока на сотни миллиардов евро — СМИ

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

Германия и еще пять стран ЕС требуют существенно сократить бюджет на 2028–2034 годы. Они также хотят изменить приоритеты расходов.

Шесть стран ЕС требуют сократить долгосрочный бюджет блока на сотни миллиардов евро — СМИ

Лидеры шести «экономных» государств — чистых доноров бюджета ЕС — направили письмо Ирландии, которая председательствует в Евросоюзе, усилив давление с требованием уменьшить общий объем будущего компромиссного предложения. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Подробности

Письмо, датированное 28 сентября и оказавшееся в распоряжении издания, стало очередной попыткой лагеря экономных стран сократить следующий долгосрочный бюджет ЕС — многолетнюю финансовую программу (Multiannual Financial Framework, MFF). Переговоры вошли в решающую стадию, стороны рассчитывают договориться до конца года.

Мы вступаем в решающую фазу переговоров, в ходе которой должны определить общий объем MFF и решить, какие направления необходимо финансировать в первоочередном порядке

- говорится в документе.

Его подписали федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер и премьер-министры Метте Фредериксен (Дания), Роб Йеттен (Нидерланды), Петтери Орпо (Финляндия) и Ульф Кристерссон (Швеция).

Письмо адресовано премьер-министру Ирландии Михолу Мартину, страна которого в настоящее время председательствует в Совете Европейского союза. В ближайшие дни Дублин должен представить новый компромиссный проект текста перед саммитом Европейского совета 15–16 октября.

В июне кипрское председательство предложило сократить на 2% проект MFF Европейской комиссии на 2028–2034 годы, общий объем которого составляет почти 2 трлн евро. Шесть стран сочли это сокращение недостаточным для того, чтобы его поддержать.

Экономные страны также добиваются изменения структуры бюджетных расходов. Они хотят перенаправить средства с традиционных направлений, таких как политика сплочения и сельское хозяйство, на «современные» приоритеты.

В письме повторяется послание, которое шесть лидеров озвучили в Берлине 27 августа, когда они потребовали сокращений на «сотни миллиардов евро», не договорившись о точной сумме.

Они также раскритиковали как «не соответствующий времени» план Еврокомиссии по увеличению численности персонала в институциях ЕС в то время, когда большинство государственных органов сокращают штаты. Эту позицию разделяет большинство государств-членов.

Франция предлагает ЕС направить штрафы Google на уменьшение взносов государств-членов29.09.26, 11:24 • 2358 просмотров

Ольга Розгон

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