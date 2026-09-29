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Шість країн ЄС вимагають скоротити довгостроковий бюджет блоку на сотні мільярдів євро - ЗМІ

Київ • УНН

 • 346 перегляди

Німеччина та ще п’ять країн ЄС вимагають суттєво скоротити бюджет на 2028–2034 роки. Вони також хочуть змінити пріоритети видатків.

Шість країн ЄС вимагають скоротити довгостроковий бюджет блоку на сотні мільярдів євро - ЗМІ

Лідери шести "економних" держав - чистих донорів бюджету ЄС - направили листа Ірландії, яка головує в Євросоюзі, посиливши тиск із вимогою зменшити загальний обсяг майбутньої компромісної пропозиції. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

Лист, датований 28 вересня і отриманий у розпорядження видання, став черговою спробою табору економних країн скоротити наступний довгостроковий бюджет ЄС - багаторічну фінансову програму (Multiannual Financial Framework, MFF). Переговори увійшли в вирішальну стадію, сторони розраховують домовитися до кінця року.

Ми вступаємо у вирішальну фазу переговорів, під час якої маємо визначити загальний обсяг MFF і вирішити, які напрямки потрібно фінансувати в першочерговому порядку

- йдеться в документі.

Його підписали федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер і прем’єр-міністри Метте Фредеріксен (Данія), Роб Єттен (Нідерланди), Петтері Орпо (Фінляндія) та Ульф Крістерссон (Швеція).

Лист адресований прем’єр-міністру Ірландії Мікалу Мартіну, країна якого нині головує в Раді Європейського Союзу. Дублін найближчими днями має представити новий компромісний проєкт тексту перед самітом Європейської ради 15–16 жовтня.

У червні кіпрське головування запропонувало скоротити на 2% проєкт MFF Європейської комісії на 2028–2034 роки, загальний обсяг якого становить майже 2 трлн євро. Шість країн визнали це скорочення недостатнім, щоб його підтримати.

Економні країни також домагаються зміни структури бюджетних видатків. Вони хочуть перенаправити кошти з традиційних напрямів, таких як політика згуртування та сільське господарство, на "сучасні" пріоритети.

У листі повторюється послання, яке шість лідерів озвучили в Берліні 27 серпня, коли вони вимагали скорочень на "сотні мільярдів євро", не домовившись про точну суму.

Вони також розкритикували як "невідповідний часу" план Єврокомісії щодо збільшення чисельності персоналу в інституціях ЄС у той час, коли більшість державних органів скорочують штати. Цю думку поділяє більшість держав-членів.

Франція пропонує ЄС спрямувати штрафи Google на зменшення внесків держав-членів29.09.26, 11:24 • 2178 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
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