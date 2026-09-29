Шість країн ЄС вимагають скоротити довгостроковий бюджет блоку на сотні мільярдів євро - ЗМІ

Лідери шести "економних" держав - чистих донорів бюджету ЄС - направили листа Ірландії, яка головує в Євросоюзі, посиливши тиск із вимогою зменшити загальний обсяг майбутньої компромісної пропозиції. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

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Лист, датований 28 вересня і отриманий у розпорядження видання, став черговою спробою табору економних країн скоротити наступний довгостроковий бюджет ЄС - багаторічну фінансову програму (Multiannual Financial Framework, MFF). Переговори увійшли в вирішальну стадію, сторони розраховують домовитися до кінця року.

Ми вступаємо у вирішальну фазу переговорів, під час якої маємо визначити загальний обсяг MFF і вирішити, які напрямки потрібно фінансувати в першочерговому порядку - йдеться в документі.

Його підписали федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер і прем’єр-міністри Метте Фредеріксен (Данія), Роб Єттен (Нідерланди), Петтері Орпо (Фінляндія) та Ульф Крістерссон (Швеція).

Лист адресований прем’єр-міністру Ірландії Мікалу Мартіну, країна якого нині головує в Раді Європейського Союзу. Дублін найближчими днями має представити новий компромісний проєкт тексту перед самітом Європейської ради 15–16 жовтня.

У червні кіпрське головування запропонувало скоротити на 2% проєкт MFF Європейської комісії на 2028–2034 роки, загальний обсяг якого становить майже 2 трлн євро. Шість країн визнали це скорочення недостатнім, щоб його підтримати.

Економні країни також домагаються зміни структури бюджетних видатків. Вони хочуть перенаправити кошти з традиційних напрямів, таких як політика згуртування та сільське господарство, на "сучасні" пріоритети.

У листі повторюється послання, яке шість лідерів озвучили в Берліні 27 серпня, коли вони вимагали скорочень на "сотні мільярдів євро", не домовившись про точну суму.

Вони також розкритикували як "невідповідний часу" план Єврокомісії щодо збільшення чисельності персоналу в інституціях ЄС у той час, коли більшість державних органів скорочують штати. Цю думку поділяє більшість держав-членів.

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