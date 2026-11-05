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У Німеччині за півроку лише троє українців призовного віку попросили допомогти з поверненням в Україну - ЗМІ

Київ • УНН

 • 28 перегляди

За півроку 66 українців звернулися до Unity Hub Berlin з питаннями щодо повернення додому. Серед них було лише троє чоловіків призовного віку.

У Німеччині за півроку лише троє українців призовного віку попросили допомогти з поверненням в Україну - ЗМІ

Тільки троє чоловіків призовного віку звернулися до Центру повернення українців у Німеччині за пів року роботи з питаннями щодо добровільного повернення. Про це повідомляє Rheinische Post, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що з моменту відкриття у квітні Unity Hub Berlin - консультаційного центру для українців, які бажають повернутися додому, - було зареєстровано 66 відповідних звернень, три запити надійшли від чоловіків призовного віку.

У свою чергу в самому Центрі уточнили, що загалом починаючи з квітня цього року до нього звернулися майже 6 тисяч разів.

Найчастіше українці звертаються до Центру за інформаційно-консультаційною підтримкою з питань пенсійного та соціального забезпечення, оформлення документів, перебування в Німеччині, міграційних процедур, житлових і карʼєрних питань

- розповіли в Unity Hub Berlin.

Додамо, що станом на 31 травня 2026 року в Німеччині було зареєстровано понад 1,3 млн українських біженців, з них 265 804 чоловіків призовного віку.

Нагадаємо

З 31 липня українські чоловіки віком від 23 до 60 років, які втікають від війни росії проти України та не звільнені від військової служби, більше не можуть отримати тимчасовий захист у Німеччині.

Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців до 2028 року08.10.26, 17:26 • 5899 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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