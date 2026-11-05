Смертельна бійка у Словаччині: ПС ЗСУ спростували інформацію про причетність своїх військових

У Повітряних силах ЗСУ спростували інформацію про причетність своїх військових до смертельного інциденту в місті Тренчин (Словаччина), де з'ясування стосунків між двома чоловіками закінчилося загибеллю одного з них. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він заперечив інформацію про те, що учасниками смертельного конфлікту могли бути військовослужбовці Повітряних сил України, які перебували на навчанні у Словаччині.

Військові ПС в жодних інцидентах у Словаччині участі не брали - сказав Ігнат.

Також на уточнююче запитання про те, чи перебувають взагалі українські військові на території країни, де стався інцидент, він зауважив, що повною інформацією не володіє та може говорити лише про військовослужбовців ПС ЗСУ.

Що сталося у місті Тренчин

За інформацією словацьких видань Plus 7 dní, Nový Čas та Aktuality.sk, інцидент стався в одному з готелів міста Тренчин. За попередніми даними журналістів, між двома 53-річними чоловіками виникла суперечка, яка згодом переросла у бійку. Під час конфлікту один із чоловіків нібито застосував ніж та завдав іншому численних поранень. На місце події викликали правоохоронців і бригаду екстреної медичної допомоги.

Речниця служби екстреної медичної допомоги Словаччини Петра Клімешова повідомила, що 53-річного постраждалого транспортували до медичного закладу у Тренчині з використанням апарата штучної вентиляції легень. Попри зусилля лікарів, отримані травми виявилися смертельними.

Іншого 53-річного учасника конфлікту, якого словацькі журналісти називають імовірним нападником, затримали правоохоронці.

Що повідомила поліція Словаччини

У крайовому управлінні поліції Тренчина підтвердили, що в ніч проти 5 листопада отримали повідомлення про насильницький злочин в одному із закладів розміщення. За словами речниці поліції Петри Кленкової, інформація про інцидент надійшла невдовзі після опівночі. Черговий направив на місце події поліцейські патрулі, які перевірили повідомлення та підтвердили факт правопорушення.

"У зв'язку з подією правоохоронці затримали одного підозрюваного чоловіка", — сказала Кленкова.

Розслідування передали слідчому відділу кримінальної поліції крайового управління поліції у Тренчині. Наразі правоохоронці проводять необхідні процесуальні дії, встановлюють послідовність подій та з'ясовують усі обставини злочину.

Закцентуємо, що у поліції окремо наголосили: через проведення слідчих дій поки не можуть оприлюднити додаткові подробиці. Тому наразі словацькі правоохоронці наразі не назвали особи загиблого та затриманого, не уточнили їхнього громадянства і не підтвердили належності до українських військових формувань.

Звідки з'явилася інформація про українських військових

Першими про можливу причетність українських військовослужбовців до смертельного конфлікту повідомили словацькі медіа. Зокрема, видання Plus 7 dní стверджувало, що обидва чоловіки нібито належали до українського авіаційного підрозділу та перебували у Словаччині для проходження навчання. Цю інформацію згодом поширили інші словацькі та закордонні видання.

Журналісти також звернули увагу, що у Тренчині розташовані підприємства з обслуговування та ремонту авіаційної техніки. Однак підтверджень того, що учасники конфлікту проходили підготовку саме на цих об'єктах, медійники не оприлюднили.

Смертельний інцидент у Словаччині: що зараз залишається невідомим

Станом на вечір 5 листопада словацькі правоохоронці не оприлюднили мотивів смертельного конфлікту. Також невідомо, що саме стало причиною суперечки між чоловіками та які обставини передували застосуванню ножа, про яке повідомляють місцеві ЗМІ.

Немає офіційного підтвердження і щодо того, чи перебували учасники конфлікту у Словаччині у службовому відрядженні, на навчанні або з іншою метою. Словацькі медіа повідомляли, що звернулися по коментарі до керівництва готелю та Міністерства оборони України.

Однак підтверджених відповідей, які б встановлювали військовий статус обох чоловіків, наразі не оприлюднено.

Розслідування обставин загибелі чоловіка триває. Остаточні висновки щодо причин події та відповідальності затриманого мають зробити компетентні органи Словаччини за результатами слідства.