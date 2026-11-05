Смертельная драка в Словакии: ВС ВСУ опровергли информацию о причастности своих военнослужащих
Киев • УНН
В Тренчине после драки в отеле умер 53-летний мужчина, другого участника задержали. ВС ВСУ отрицали участие своих военнослужащих.
В Воздушных силах ВСУ опровергли информацию о причастности своих военнослужащих к смертельному инциденту в городе Тренчин (Словакия), где выяснение отношений между двумя мужчинами закончилось гибелью одного из них. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он опроверг информацию о том, что участниками смертельного конфликта могли быть военнослужащие Воздушных сил Украины, находившиеся на обучении в Словакии.
Военнослужащие ВВС ни в каких инцидентах в Словакии участия не принимали
Также на уточняющий вопрос о том, находятся ли вообще украинские военнослужащие на территории страны, где произошел инцидент, он отметил, что не владеет полной информацией и может говорить только о военнослужащих Воздушных сил ВСУ.
Что произошло в городе Тренчин
По информации словацких изданий Plus 7 dní, Nový Čas и Aktuality.sk, инцидент произошел в одном из отелей города Тренчин. По предварительным данным журналистов, между двумя 53-летними мужчинами возник спор, который впоследствии перерос в драку. Во время конфликта один из мужчин якобы применил нож и нанес другому многочисленные ранения. На место происшествия вызвали правоохранителей и бригаду экстренной медицинской помощи.
Пресс-секретарь службы экстренной медицинской помощи Словакии Петра Климешова сообщила, что 53-летнего пострадавшего транспортировали в медицинское учреждение в Тренчине с использованием аппарата искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия врачей, полученные травмы оказались смертельными.
Другого 53-летнего участника конфликта, которого словацкие журналисты называют предполагаемым нападавшим, задержали правоохранители.
Что сообщила полиция Словакии
В краевом управлении полиции Тренчина подтвердили, что в ночь на 5 ноября получили сообщение о насильственном преступлении в одном из объектов размещения. По словам пресс-секретаря полиции Петры Кленковой, информация об инциденте поступила вскоре после полуночи. Дежурный направил на место происшествия полицейские патрули, которые проверили сообщение и подтвердили факт правонарушения.
"В связи с произошедшим правоохранители задержали одного подозреваемого мужчину", — сказала Кленкова.
Расследование передали следственному отделу уголовной полиции краевого управления полиции в Тренчине. В настоящее время правоохранители проводят необходимые процессуальные действия, устанавливают последовательность событий и выясняют все обстоятельства преступления.
Подчеркнем, что в полиции отдельно отметили: из-за проведения следственных действий пока не могут обнародовать дополнительные подробности. Поэтому на данный момент словацкие правоохранители не назвали личности погибшего и задержанного, не уточнили их гражданство и не подтвердили принадлежность к украинским военным формированиям.
Откуда появилась информация об украинских военнослужащих
Первыми о возможной причастности украинских военнослужащих к смертельному конфликту сообщили словацкие СМИ. В частности, издание Plus 7 dní утверждало, что оба мужчины якобы принадлежали к украинскому авиационному подразделению и находились в Словакии для прохождения обучения. Эту информацию впоследствии распространили другие словацкие и зарубежные издания.
Журналисты также обратили внимание, что в Тренчине расположены предприятия по обслуживанию и ремонту авиационной техники. Однако подтверждений того, что участники конфликта проходили подготовку именно на этих объектах, представители СМИ не обнародовали.
Смертельный инцидент в Словакии: что сейчас остается неизвестным
По состоянию на вечер 5 ноября словацкие правоохранители не обнародовали мотивы смертельного конфликта. Также неизвестно, что именно стало причиной спора между мужчинами и какие обстоятельства предшествовали применению ножа, о котором сообщают местные СМИ.
Нет официального подтверждения и того, находились ли участники конфликта в Словакии в служебной командировке, на обучении или с другой целью. Словацкие СМИ сообщали, что обратились за комментариями к руководству отеля и Министерству обороны Украины.
Однако подтвержденных ответов, которые устанавливали бы военный статус обоих мужчин, пока не обнародовано.
Расследование обстоятельств гибели мужчины продолжается. Окончательные выводы относительно причин происшествия и ответственности задержанного должны сделать компетентные органы Словакии по результатам следствия.