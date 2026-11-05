Смертельная драка в Словакии: ВС ВСУ опровергли информацию о причастности своих военнослужащих

В Воздушных силах ВСУ опровергли информацию о причастности своих военнослужащих к смертельному инциденту в городе Тренчин (Словакия), где выяснение отношений между двумя мужчинами закончилось гибелью одного из них. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он опроверг информацию о том, что участниками смертельного конфликта могли быть военнослужащие Воздушных сил Украины, находившиеся на обучении в Словакии.

Военнослужащие ВВС ни в каких инцидентах в Словакии участия не принимали — сказал Игнат.

Также на уточняющий вопрос о том, находятся ли вообще украинские военнослужащие на территории страны, где произошел инцидент, он отметил, что не владеет полной информацией и может говорить только о военнослужащих Воздушных сил ВСУ.

Что произошло в городе Тренчин

По информации словацких изданий Plus 7 dní, Nový Čas и Aktuality.sk, инцидент произошел в одном из отелей города Тренчин. По предварительным данным журналистов, между двумя 53-летними мужчинами возник спор, который впоследствии перерос в драку. Во время конфликта один из мужчин якобы применил нож и нанес другому многочисленные ранения. На место происшествия вызвали правоохранителей и бригаду экстренной медицинской помощи.

Пресс-секретарь службы экстренной медицинской помощи Словакии Петра Климешова сообщила, что 53-летнего пострадавшего транспортировали в медицинское учреждение в Тренчине с использованием аппарата искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия врачей, полученные травмы оказались смертельными.

Другого 53-летнего участника конфликта, которого словацкие журналисты называют предполагаемым нападавшим, задержали правоохранители.

Что сообщила полиция Словакии

В краевом управлении полиции Тренчина подтвердили, что в ночь на 5 ноября получили сообщение о насильственном преступлении в одном из объектов размещения. По словам пресс-секретаря полиции Петры Кленковой, информация об инциденте поступила вскоре после полуночи. Дежурный направил на место происшествия полицейские патрули, которые проверили сообщение и подтвердили факт правонарушения.

"В связи с произошедшим правоохранители задержали одного подозреваемого мужчину", — сказала Кленкова.

Расследование передали следственному отделу уголовной полиции краевого управления полиции в Тренчине. В настоящее время правоохранители проводят необходимые процессуальные действия, устанавливают последовательность событий и выясняют все обстоятельства преступления.

Подчеркнем, что в полиции отдельно отметили: из-за проведения следственных действий пока не могут обнародовать дополнительные подробности. Поэтому на данный момент словацкие правоохранители не назвали личности погибшего и задержанного, не уточнили их гражданство и не подтвердили принадлежность к украинским военным формированиям.

Откуда появилась информация об украинских военнослужащих

Первыми о возможной причастности украинских военнослужащих к смертельному конфликту сообщили словацкие СМИ. В частности, издание Plus 7 dní утверждало, что оба мужчины якобы принадлежали к украинскому авиационному подразделению и находились в Словакии для прохождения обучения. Эту информацию впоследствии распространили другие словацкие и зарубежные издания.

Журналисты также обратили внимание, что в Тренчине расположены предприятия по обслуживанию и ремонту авиационной техники. Однако подтверждений того, что участники конфликта проходили подготовку именно на этих объектах, представители СМИ не обнародовали.

Смертельный инцидент в Словакии: что сейчас остается неизвестным

По состоянию на вечер 5 ноября словацкие правоохранители не обнародовали мотивы смертельного конфликта. Также неизвестно, что именно стало причиной спора между мужчинами и какие обстоятельства предшествовали применению ножа, о котором сообщают местные СМИ.

Нет официального подтверждения и того, находились ли участники конфликта в Словакии в служебной командировке, на обучении или с другой целью. Словацкие СМИ сообщали, что обратились за комментариями к руководству отеля и Министерству обороны Украины.

Однако подтвержденных ответов, которые устанавливали бы военный статус обоих мужчин, пока не обнародовано.

Расследование обстоятельств гибели мужчины продолжается. Окончательные выводы относительно причин происшествия и ответственности задержанного должны сделать компетентные органы Словакии по результатам следствия.