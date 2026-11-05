Учасники смертельної бійки в Словаччині не мають відношення до Сил оборони України - МЗС
Київ • УНН
У готелі Тренчина загинув цивільний українець, ще одного затримали за підозрою у вбивстві. Усі фігуранти справи — цивільні.
У Міністерстві закордонних справ України спростували інформацію про причетність військовослужбовців Сил оборони до смертельного інциденту в словацькому Тренчині. За даними МЗС, унаслідок ножових поранень у місцевому готелі загинув цивільний українець. За підозрою у вчиненні цього злочину затримано іншого громадянина України, передає УНН.
У ніч на 5 листопада у готелі "SOG" у м. Тренчин внаслідок ножових поранень загинув громадянин України. За інформацією Регіонального управління поліції в Тренчині, чоловік отримав два колото-різані поранення в ділянки серця та живота і помер від отриманих травм та гострої внутрішньої кровотечі. За підозрою у вчиненні цього злочину затримано іншого громадянина України
Як зазначили у міністерстві, ще один громадянин, який знаходився на місці інциденту, перебуває в розшуку. Регіональною кримінальною поліцією в Тренчині відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.
Всі згадані особи - цивільні. Двоє з них перебували у Словаччині у службовому відрядженні та не є військовослужбовцями Сил оборони України. Посольство України в Словаччині встановило контакт із дружиною загиблого для сприяння у вирішенні питань щодо поховання. Справа перебуває на контролі установи
Нагадаємо
У словацькому місті Тренчин в одному з готелів сталася бійка між українськими військовими, внаслідок якої загинув 53-річний чоловік. Поліція затримала іншого 53-річного українця, якого підозрюють у нападі з ножем.
Стверджувалося, що обидва чоловіки є військовослужбовцями українського авіаційного підрозділу, які проходять навчання у Словаччині.
Керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УНН спростував інформацію про причетність своїх військових до смертельного інциденту в місті Тренчин.