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Учасники смертельної бійки в Словаччині не мають відношення до Сил оборони України - МЗС

Київ • УНН

 • 5360 перегляди

У готелі Тренчина загинув цивільний українець, ще одного затримали за підозрою у вбивстві. Усі фігуранти справи — цивільні.

Учасники смертельної бійки в Словаччині не мають відношення до Сил оборони України - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України спростували інформацію про причетність військовослужбовців Сил оборони до смертельного інциденту в словацькому Тренчині. За даними МЗС, унаслідок ножових поранень у місцевому готелі загинув цивільний українець. За підозрою у вчиненні цього злочину затримано іншого громадянина України, передає УНН

У ніч на 5 листопада у готелі "SOG" у м. Тренчин внаслідок ножових поранень загинув громадянин України. За інформацією Регіонального управління поліції в Тренчині, чоловік отримав два колото-різані поранення в ділянки серця та живота і помер від отриманих травм та гострої внутрішньої кровотечі. За підозрою у вчиненні цього злочину затримано іншого громадянина України 

- повідомили в МЗС. 

Як зазначили у міністерстві, ще один громадянин, який знаходився на місці інциденту, перебуває в розшуку. Регіональною кримінальною поліцією в Тренчині відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Всі згадані особи - цивільні. Двоє з них перебували у Словаччині у службовому відрядженні та не є військовослужбовцями Сил оборони України. Посольство України в Словаччині встановило контакт із дружиною загиблого для сприяння у вирішенні питань щодо поховання. Справа перебуває на контролі установи 

- додали у міністерстві. 

Нагадаємо 

У словацькому місті Тренчин в одному з готелів сталася бійка між українськими військовими, внаслідок якої загинув 53-річний чоловік. Поліція затримала іншого 53-річного українця, якого підозрюють у нападі з ножем. 

Стверджувалося, що обидва чоловіки є військовослужбовцями українського авіаційного підрозділу, які проходять навчання у Словаччині.

Керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УНН спростував інформацію про причетність своїх військових до смертельного інциденту в місті Тренчин.

Павло Башинський

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