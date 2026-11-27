Шесть человек задержали в связи с вандализмом в отношении трех варшавских памятников. В начале ноября на них были нанесены красные надписи "Слава УПА". Об этом УНН пишет со ссылкой на RMF24.

Варшавские полицейские установили личности заказчиков вандализма и тех, кто разрисовывал памятники. Среди задержанных есть несовершеннолетний. Двое мужчин были взяты под стражу, один находится под надзором полиции, а несовершеннолетнего доставили в районный исправительный центр.

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В начале ноября на памятниках в двух варшавских районах появились красные надписи. Вандализму подверглись памятник Польской армии, памятник жертвам Волынской трагедии и памятник Героям Варшавского гетто. На них были написаны слова "Слава УПА", а также размещены наклейки с QR-кодами, ведущими на материалы об УПА.

Полицейские, расследовавшие это дело, установили, что эти дела могут быть связаны. На это указывали схожий способ действий, цвет краски и характерное содержание надписей. Выяснилось, что к делу могут быть причастны двое мужчин, подозреваемых в расследовании мошенничества с использованием метода "имитатора".

В Польше задержали украинцев, которые писали «Слава УПА» на памятниках и, вероятно, работали на РФ

По данным полиции, в ночь с 13 на 14 ноября мужчины совместно нанесли надписи на трех варшавских памятниках. За выполнение этого задания они должны были получить в общей сложности 1000 злотых. Полиция также установила, что распоряжения и инструкции относительно надписей должны были передаваться через мессенджеры. Выяснилось, что "подрядчики" также искали других людей, которые могли бы нанести подобные надписи на памятниках, связанных с Волынью, во Вроцлаве. Предлагаемое вознаграждение должно было составить 1000 долларов.

32-летний поляк и 16-летний украинец были задержаны в связи с разрисовыванием памятников. 32-летнему мужчине были предъявлены обвинения в действиях от имени иностранной разведки против Республики Польша, осквернении памятника и мошенничестве. Он был арестован на три месяца. 16-летний украинец, который, по данным полиции, участвовал в разрисовывании памятников и мошенничестве с использованием метода "имитатора", был помещен в районный исправительный центр на три месяца по решению суда.

Полицейские, расследующие это дело, также задержали 30-летнего украинца, подозреваемого в причастности к мошенничеству возле немецкой границы. Это дело касается отдельных выводов, связанных с мошенничеством, а не с разрисовыванием памятников. Он также был арестован на три месяца.

По данным полиции, надписи были заказаны, а деньги переводились через других лиц. Полицейские установили, что один из номеров, использованных лицом, заказавшим работу, принадлежит 24-летнему гражданину Украины. Они отправились по ранее установленному адресу в Новом-Сонче, где обнаружили мужчину и его 19-летнего брата. В их квартире полиция нашла мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, SIM-карты, наличные деньги в разных валютах и несколько банковских карт. Мужчины были задержаны и доставлены в Варшаву.

В тот же вечер полиция отправилась во Вроцлав, где проживал 31-летний украинец, также причастный к делу. В его квартире полиция обнаружила электронное оборудование, банковские карты и наркотики.

Связь с российской разведкой

Результаты расследования указывают на то, что подозреваемые могли действовать в составе организованной группы и заниматься деятельностью от имени службы внешней разведки российской федерации.

Собранные доказательства были переданы в прокуратуру. 31-летнему гражданину Украины, задержанному во Вроцлаве, были предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, организации участия в деятельности иностранной разведки против Республики Польша и осквернении памятника. 24-летнего мужчину, задержанного в Новом-Сонче, обвинили в участии в организованной преступной группе, участии в деятельности иностранной разведки против Республики Польша и надругательстве над памятником. Прокуратура просила о трехмесячном содержании под стражей обоих мужчин. Однако суд не применил к ним никаких мер пресечения. Мужчины были депортированы из Польши.

19-летнему мужчине, задержанному в Новом-Сонче, предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе. Он находится под надзором полиции, ему запрещено выезжать из страны и контактировать с кем-либо, кто связан с делом.