Шістьох осіб затримали у зв'язку з вандалізмом щодо трьох варшавських пам'ятників. На початку листопада на них були намальовані червоні написи "Слава УПА". Про це УНН пише з посиланням на RMF24.

Варшавські поліцейські встановили особи замовників вандалізму та тих, хто розфарбовував пам'ятники. Серед затриманих є неповнолітній. Двох чоловіків взяли під варту, один перебуває під наглядом поліції, а неповнолітнього доставили до районного виправного центру.

Деталі

На початку листопада на пам'ятниках у двох варшавських районах з'явилися червоні написи. Вандалізму зазнали пам'ятник Польській армії, пам'ятник жертвам Волинської трагедії та пам'ятник Героям Варшавського гетто. На них були написані слова "Слава УПА", а також розміщені наліпки з QR-кодами, що ведуть до матеріалів про УПА.

Поліцейські, які розслідували це, встановили, що справи можуть бути пов'язані. На це вказував схожий спосіб дії, колір фарби та характерний зміст написів. Виявилося, що до справи можуть бути причетні двоє чоловіків, підозрюваних у розслідуванні шахрайства з використанням методу "імітатора".

У Польщі затримали українців, які писали "Слава УПА" на пам'ятниках та ймовірно працювали на рф

За даними поліції, в ніч з 13 на 14 листопада чоловіки спільно намалювали написи на трьох варшавських пам'ятниках. За виконання цього завдання вони мали отримати загалом 1000 злотих. Поліція також встановила, що накази та інструкції щодо написів мали обмінюватися через миттєві повідомлення. Виявилося, що "підрядники" також шукали інших людей, які могли б намалювати подібні написи на пам'ятниках, пов'язаних з Волинню, у Вроцлаві. Пропонована винагорода мала становити 1000 доларів.

32-річного поляка та 16-річного українця було затримано у зв'язку з розписом пам'ятників. 32-річному чоловікові було висунуто обвинувачення у діях від імені іноземної розвідки проти Республіки Польща, оскверненні пам'ятника та шахрайстві. Його було затримано на три місяці. 16-річного українця, який, за даними поліції, брав участь у розписі пам'ятників та шахрайстві з використанням методу "імітатора", було поміщено до районного виправного центру на три місяці за рішенням суду.

Поліцейські, які розслідують цю справу, також затримали 30-річного українця, підозрюваного у причетності до шахрайства поблизу німецького кордону. Ця справа стосується окремих висновків, пов'язаних з шахрайством, а не з розписом пам'ятників. Його також було затримано на три місяці.

За даними поліції, написи були замовлені, а гроші перераховувалися через інших осіб. Поліцейські встановили, що один із номерів, використаних особою, яка замовляла роботу, належить 24-річному громадянину України. Вони вирушили за раніше встановленою адресою в Новому Сончі, де знайшли чоловіка та його 19-річного брата. У їхній квартирі поліція знайшла мобільні телефони, ноутбуки, планшети, SIM-картки, готівку в різних валютах та кілька банківських карток. Чоловіків було затримано та доставлено до Варшави.

Того ж вечора поліція вирушила до Вроцлава, де проживав 31-річний українець, також причетний до справи. У його квартирі поліція знайшла електронне обладнання, банківські картки та наркотики.

Зв'язок з російською розвідкою

Результати розслідування вказують на те, що підозрювані могли діяти у складі організованої групи та займатися діяльністю від імені служби зовнішньої розвідки російської федерації.

Зібрані докази було передано до прокуратури. 31-річному громадянину України, затриманому у Вроцлаві, було висунуто обвинувачення в участі в організованій злочинній групі, організації участі в діяльності іноземної розвідки проти Республіки Польща та оскверненні пам'ятника. 24-річного чоловіка, затриманого в Новому Сончі, звинуватили в участі в організованій злочинній групі, участі в діяльності іноземної розвідки проти Республіки Польща та нарузі над пам'ятником. Прокуратура просила про тримісячне тримання під вартою для обох чоловіків. Однак суд не застосував до них жодних запобіжних заходів. Чоловіків було депортовано з Польщі.

19-річному чоловікові, затриманому в Новому Сончі, висунуто обвинувачення в участі в організованій злочинній групі. Він перебуває під наглядом поліції, йому заборонено виїжджати з країни та контактувати з будь-ким, хто пов'язаний зі справою.