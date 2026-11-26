Непал начал процесс юридического объявления умершими тысяч людей, которые до сих пор числятся пропавшими без вести после катастрофического летнего наводнения. Об этом власти сообщили в четверг, 26 ноября, через три месяца после стихийного бедствия, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Подробности

Высокогорный ледник на границе Непала и Китая обрушился 26 августа, высвободив поток воды, льда, камней и обломков.

В Непале наводнение унесло жизни более 1400 человек, а более 5500 числятся пропавшими без вести.

"Мы начали процесс объявления пропавших без вести умершими, проверив их данные", — сообщил AFP представитель органа по ликвидации последствий стихийных бедствий Рам Бахадур К.С.

Власти опубликовали публичные объявления, в которых указаны имена около 4000 пропавших без вести, включая 623 иностранных граждан, и попросили предоставить возражения или исправления, прежде чем будут сделаны официальные заявления.

Дополнительные имена могут быть добавлены после дальнейшей проверки, и ожидается, что правительство опубликует объявления о смерти после завершения юридических процедур.

Этот шаг последовал за изменением законодательства Непала в прошлом месяце, которое сократило срок ожидания объявления жертв стихийного бедствия умершими с 12 лет примерно до шести недель.

Наводнение стало одной из самых смертоносных катастроф в истории гималайской страны.

Несмотря на недели спасательных операций, в которых участвовали сотни работников, прочёсывавших горы грязи и обломков, живыми были найдены лишь несколько пропавших без вести.

На данный момент были идентифицированы и возвращены их семьям тела лишь 112 человек.

Отсутствие свидетельств о смерти не позволяло многим семьям требовать компенсации, передавать имущество или решать другие юридические вопросы.

Некоторые семьи уже провели символические церемонии кремации тех, чьи тела так и не были найдены.

В Китае государственные СМИ сообщили в сентябре, что на тибетской стороне границы погибли 43 человека, а 519 числятся пропавшими без вести, заявив, что ситуация "всё ещё расследуется".

С тех пор Пекин не предоставлял обновлённой информации, а в ответ на запрос AFP в четверг представитель Министерства иностранных дел Китая направил этот вопрос в "компетентные органы".

Туристы из Украины

После масштабного наводнения в Непале судьба 56 граждан Украины оставалась неизвестной в течение месяца после трагедии. В подтверждённых списках жертв по состоянию на 26 сентября их не было. Тем временем украинская полиция открыла уголовные производства в отношении 49 человек. В этих случаях были отобраны образцы для составления ДНК-профилей.

Судьба 56 украинцев спустя месяц после наводнения в Непале до сих пор неизвестна - что говорят в МИД