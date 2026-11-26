Непал розпочав процес юридичного оголошення мертвими тисяч людей, які досі вважаються зниклими безвісти після катастрофічної літньої повені. Про це повідомила влада у четвер, 26 листопада, через три місяці після стихійного лиха, пише УНН з посиланням на AFP.

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Високогірний льодовик на кордоні Непалу та Китаю обвалився 26 серпня, вивільнивши потік води, льоду, каміння та уламків.

У Непалі повені забрали життя понад 1400 людей, а понад 5500 залишилися зниклими безвісти.

"Ми розпочали процес оголошення зниклих безвісти мертвими, перевіривши їхні дані", – сказав AFP речник органу з ліквідації наслідків стихійних лих Рам Бахадур К.С.

Влада опублікувала публічні оголошення, у яких зазначено імена близько 4000 зниклих безвісти людей, включаючи 623 іноземних громадян, і попросила надати заперечення або виправлення, перш ніж будуть зроблені офіційні заяви.

Додаткові імена можуть бути додані після подальшої перевірки, і очікується, що уряд опублікує оголошення про смерть після завершення юридичних процедур.

Цей крок відбувся після зміни законодавства Непалу минулого місяця, яка скоротила термін очікування на оголошення жертв стихійного лиха з 12 років до приблизно шести тижнів.

Повінь була однією з найсмертоносніших катастроф в історії гімалайської країни.

Попри тижні рятувальних операцій, у яких брали участь сотні робітників, які прочісували гори бруду та уламків, лише кілька зниклих безвісти людей були знайдені живими.

Наразі лише 112 тіл було ідентифіковано та повернуто їхнім родинам.

Відсутність свідоцтв про смерть не дозволила багатьом сім'ям вимагати компенсації, передати майно або врегулювати інші юридичні питання.

Деякі сім'ї вже провели символічні церемонії кремації для тих, чиї тіла так і не були знайдені.

У Китаї державні ЗМІ повідомили у вересні, що 43 людини загинули, а 519 зникли безвісти на тибетському боці кордону, заявивши, що ситуація "все ще розслідується".

Пекін з того часу не надавав оновленої інформації, і на запит AFP у четвер речник Міністерства закордонних справ Китаю направив це питання до "компетентних органів".

Туристи з України

Після масштабної повені в Непалі доля 56 громадян України залишалася невідомою місяць після трагедії. У підтверджених списках жертв станом на 26 вересня їх не було. Українська поліція тим часом відкрила кримінальні провадження щодо 49 осіб. У цих випадках було відібрано зразки для ДНК-профілів.

Доля 56 українців через місяць після повені в Непалі досі невідома - що кажуть у МЗС