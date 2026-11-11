Канада ускорит рассмотрение заявлений украинцев на получение постоянного места жительства

Канада намерена существенно ускорить рассмотрение заявлений на получение разрешений на постоянное проживание от украинцев, которые уже находятся в стране. Об этом заявили в Министерстве иммиграции Канады, пишет УНН.

Министр иммиграции Лена Метлеге Диаб встретилась с представителями украинской и гонконгской общин, чтобы рассказать о новых мерах. Министерство получит дополнительное финансирование для обработки тысяч заявлений, которые до сих пор ожидают рассмотрения.

Речь идет о квоте на разрешения на постоянное проживание, которая призвана в 2027 году обработать оставшиеся заявления по программе воссоединения семей, прием новых заявлений по которой прекратился в октябре 2024 года. Ожидается, что до 18 800 человек получат разрешения на постоянное проживание по этой программе

В канадском министерстве подчеркнули, что украинцы, чьи заявления будут рассматриваться по ускоренной процедуре, уже живут и работают в стране, однако сталкиваются с задержками и неопределенностью относительно своего статуса.

Дополнительная квота должна помочь сократить время ожидания, быстрее обработать заявки и выполнить ранее взятые гуманитарные обязательства.

Канада наращивает прогресс в восстановлении устойчивости нашей иммиграционной системы, одновременно выполняя обязательства перед теми, кто в этом нуждается. Временные меры, объявленные вместе с нашим иммиграционным планом, позволят быстрее выполнить обещания, данные людям из Гонконга и Украины, и дать им уверенность в будущем, пока они строят свою жизнь и вносят вклад в развитие нашей страны