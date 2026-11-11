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Financial Times

Канада ускорит рассмотрение заявлений украинцев на получение постоянного места жительства

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

Канада выделит дополнительное финансирование для рассмотрения заявлений украинцев, которые уже живут и работают в стране. До 2027 года разрешение могут получить 18 800 человек.

Канада ускорит рассмотрение заявлений украинцев на получение постоянного места жительства

Канада намерена существенно ускорить рассмотрение заявлений на получение разрешений на постоянное проживание от украинцев, которые уже находятся в стране. Об этом заявили в Министерстве иммиграции Канады, пишет УНН.

Подробности

Министр иммиграции Лена Метлеге Диаб встретилась с представителями украинской и гонконгской общин, чтобы рассказать о новых мерах. Министерство получит дополнительное финансирование для обработки тысяч заявлений, которые до сих пор ожидают рассмотрения.

Речь идет о квоте на разрешения на постоянное проживание, которая призвана в 2027 году обработать оставшиеся заявления по программе воссоединения семей, прием новых заявлений по которой прекратился в октябре 2024 года. Ожидается, что до 18 800 человек получат разрешения на постоянное проживание по этой программе

- отметили в министерстве.

В канадском министерстве подчеркнули, что украинцы, чьи заявления будут рассматриваться по ускоренной процедуре, уже живут и работают в стране, однако сталкиваются с задержками и неопределенностью относительно своего статуса.

Дополнительная квота должна помочь сократить время ожидания, быстрее обработать заявки и выполнить ранее взятые гуманитарные обязательства.

Канада наращивает прогресс в восстановлении устойчивости нашей иммиграционной системы, одновременно выполняя обязательства перед теми, кто в этом нуждается. Временные меры, объявленные вместе с нашим иммиграционным планом, позволят быстрее выполнить обещания, данные людям из Гонконга и Украины, и дать им уверенность в будущем, пока они строят свою жизнь и вносят вклад в развитие нашей страны

- заявила Метлеге Диаб.

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Ольга Розгон

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