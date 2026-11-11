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Канада прискорить розгляд заяв українців на отримання постійного місця проживання

Київ • УНН

 • 1124 перегляди

Канада виділить додаткове фінансування для розгляду заяв українців, які вже живуть і працюють у країні. До 2027 року дозвіл можуть отримати 18 800 осіб.

Канада прискорить розгляд заяв українців на отримання постійного місця проживання

Канада має намір суттєво прискорити розгляд заяв на отримання дозволів на постійне проживання від українців, які вже перебувають в країні. Про це заявили у міністерстві імміграції Канади, пише УНН.

Деталі

Міністерка імміграції Лена Метлеге Діаб зустрілася з представниками української та гонконгської громад, щоб розповісти про нові заходи. Міністерство отримає додаткове фінансування для опрацювання тисяч заяв, які досі очікують на розгляд.

Йдеться про квоту на посвідки на постійне проживання, що має на меті у 2027-му році обробити решту заяв за програмою возз'єднання родин, прийом нових заявок на яку припинився в жовтні 2024 року. Очікується, що до 18 800 осіб отримають дозволи на постійне проживання за цією програмою

- зазначили у міністерстві.

У канадському міністерстві наголосили, що українці, чиї заяви розглядатимуть за прискореною процедурою, вже живуть і працюють у країні, однак стикаються із затримками та невизначеністю щодо свого статусу.

Додаткова квота має допомогти скоротити час очікування, швидше опрацювати заявки та виконати раніше взяті гуманітарні зобов'язання.

Канада нарощує прогрес у поверненні стійкості нашій імміграційній системі, одночасно виконуючи зобов'язання перед тими, хто цього потребує. Тимчасові заходи, оголошені разом із нашим імміграційним планом, дозволять швидше виконати обіцянки, дані людям з Гонконгу та України, і дати їм упевненість у майбутньому, поки вони будують життя та роблять свій внесок у розвиток нашої країни

- заявила Метлеге Діаб.

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