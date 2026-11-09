Канада ввела новые санкции против россии
Киев • УНН
Канада ввела санкции против 38 компаний и 24 лиц, связанных с ОПК, ракетами и кибероперациями рф. Ограничения также коснулись криптобирж.
Канада внесла в санкционный список еще 38 юридических и 24 физических лица, связанных с российским ОПК, в частности с разработкой баллистических ракет и деятельностью в киберпространстве. Об этом говорится на сайте канадского правительства, пишет УНН.
Детали
Эти санкции также должны еще больше увеличить экономические издержки России, связанные с войной против Украины, поскольку направлены против финансовых посредников, в частности криптовалютных бирж, которые помогают поддерживать военную экономику РФ.
Россия продолжает вести агрессивную войну против Украины и полагается на сети обхода санкций для поддержки своих военных операций. Эти новые санкции помогут ограничить способность России наносить удары по гражданским объектам в Украине
Всего с 2014 года Канада ввела санкции в отношении более 3,5 тыс. физических и юридических лиц, а также против более 700 судов, связанных с Россией.
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