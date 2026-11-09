Канада ввела новые санкции против россии

Индия готова стать посредником в разблокировании экспорта зерна из Украины — Зеленский

Индия готова стать посредником в разблокировании экспорта зерна из Украины — Зеленский

Индия готова стать посредником в разблокировании экспорта зерна из Украины — Зеленский

Индия готова стать посредником в разблокировании экспорта зерна из Украины — Зеленский

Бизнес призвал правоохранителей прекратить давление на предприятия: помогут ли новые подходы решить проблему авиализинга

Бизнес призвал правоохранителей прекратить давление на предприятия: помогут ли новые подходы решить проблему авиализинга

Бизнес призвал правоохранителей прекратить давление на предприятия: помогут ли новые подходы решить проблему авиализинга

Бизнес призвал правоохранителей прекратить давление на предприятия: помогут ли новые подходы решить проблему авиализинга

Миссия МВФ начала пересмотр программы финансирования: получит ли Украина 1,67 млрд долларов

Миссия МВФ начала пересмотр программы финансирования: получит ли Украина 1,67 млрд долларов

Миссия МВФ начала пересмотр программы финансирования: получит ли Украина 1,67 млрд долларов

Миссия МВФ начала пересмотр программы финансирования: получит ли Украина 1,67 млрд долларов