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В ЕС стало меньше украинцев со статусом беженца: данные Eurostat

Киев • УНН

 • 3396 просмотра

В сентябре в ЕС находились 4,37 млн украинцев со статусом беженца — на 61 055 меньше, чем в августе. Сокращение зафиксировали только Польша и Чехия.

В ЕС стало меньше украинцев со статусом беженца: данные Eurostat

По состоянию на конец сентября число украинцев со статусом беженца в Европейском союзе составляло 4 370 060 человек, или 9,7 на 1000 жителей. Это на 61 055 человек меньше, чем было зафиксировано в августе. Об этом сообщает Eurostat, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что это сокращение произошло только за счёт двух стран — Чехии и Польши. И если в Чехии число беженцев сократилось на 6670 человек (-1,7%), то в Польше это число уменьшилось на 80 850 (-8,7%). При этом обе страны входят в тройку лидеров по числу принятых беженцев из Украины:

  • Германия (1 300 070 человек; 29,7% от общего числа в ЕС).
    • Польша (858 545; 19,6%).
      • Чехия (391 720; 9,0%).

        Во всех остальных странах число украинцев в сентябре в той или иной степени выросло.

        Напомним

        Страны ЕС согласились продлить временную защиту для украинских беженцев ещё на год — до марта 2028 года, однако было согласовано, что временная защита должна предоставляться только тем, кто соблюдает свои воинские обязательства в Украине.

        Более половины украинских беженцев в Польше планируют вернуться домой — опрос11.09.26, 23:59 • 19752 просмотра

        Вадим Хлюдзинский

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