В ЕС стало меньше украинцев со статусом беженца: данные Eurostat

По состоянию на конец сентября число украинцев со статусом беженца в Европейском союзе составляло 4 370 060 человек, или 9,7 на 1000 жителей. Это на 61 055 человек меньше, чем было зафиксировано в августе. Об этом сообщает Eurostat, информирует УНН.

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Отмечается, что это сокращение произошло только за счёт двух стран — Чехии и Польши. И если в Чехии число беженцев сократилось на 6670 человек (-1,7%), то в Польше это число уменьшилось на 80 850 (-8,7%). При этом обе страны входят в тройку лидеров по числу принятых беженцев из Украины:

Германия (1 300 070 человек; 29,7% от общего числа в ЕС).

Польша (858 545; 19,6%).

Чехия (391 720; 9,0%).

Во всех остальных странах число украинцев в сентябре в той или иной степени выросло.

Напомним

Страны ЕС согласились продлить временную защиту для украинских беженцев ещё на год — до марта 2028 года, однако было согласовано, что временная защита должна предоставляться только тем, кто соблюдает свои воинские обязательства в Украине.

Более половины украинских беженцев в Польше планируют вернуться домой — опрос