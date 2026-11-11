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У ЄС поменшало українців зі статусом біженця: дані Eurostat

Київ • УНН

 • 104 перегляди

У вересні в ЄС перебували 4,37 млн українців зі статусом біженця - на 61 055 менше, ніж у серпні. Скорочення зафіксували лише Польща й Чехія.

У ЄС поменшало українців зі статусом біженця: дані Eurostat

Станом на кінець вересня кількість українців зі статусом біженця в Європейському Союзі становила 4 370 060 осіб, або 9,7 на 1000 жителів. Це на 61 055 людей менше, ніж було зафіксовано в серпні. Про це повідомляє Eurostat, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що це зменшення відбулося за рахунок лише двох країн - Чехії та Польщі. І якщо в Чехії кількість біженців скоротилася на 6670 осіб (-1,7%), то в Польщі це число зменшилося на 80 850 (-8,7%). При цьому обидві країни входять до трійки лідерів за кількістю прийнятих біженців з України:

  • Німеччина (1 300 070 осіб; 29,7% від загальної кількості в ЄС).
    • Польща (858 545; 19,6%).
      • Чехія (391 720; 9,0%).

        В усіх інших країнах кількість українців у вересні у тій чи іншій мірі зросла.

        Нагадаємо

        Країни ЄС погодилися продовжити тимчасовий захист для українських біженців ще на рік - до березня 2028 року, однак, погоджено, що тимчасовий захист має надаватися лише тим, хто дотримується своїх військових зобов'язань в Україні.

        Понад половина українських біженців у Польщі планують повернутися додому - опитування11.09.26, 23:59 • 19752 перегляди

        Вадим Хлюдзинський

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