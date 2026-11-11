У ЄС поменшало українців зі статусом біженця: дані Eurostat

Станом на кінець вересня кількість українців зі статусом біженця в Європейському Союзі становила 4 370 060 осіб, або 9,7 на 1000 жителів. Це на 61 055 людей менше, ніж було зафіксовано в серпні. Про це повідомляє Eurostat, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що це зменшення відбулося за рахунок лише двох країн - Чехії та Польщі. І якщо в Чехії кількість біженців скоротилася на 6670 осіб (-1,7%), то в Польщі це число зменшилося на 80 850 (-8,7%). При цьому обидві країни входять до трійки лідерів за кількістю прийнятих біженців з України:

Німеччина (1 300 070 осіб; 29,7% від загальної кількості в ЄС).

Польща (858 545; 19,6%).

Чехія (391 720; 9,0%).

В усіх інших країнах кількість українців у вересні у тій чи іншій мірі зросла.

Нагадаємо

Країни ЄС погодилися продовжити тимчасовий захист для українських біженців ще на рік - до березня 2028 року, однак, погоджено, що тимчасовий захист має надаватися лише тим, хто дотримується своїх військових зобов'язань в Україні.

Понад половина українських біженців у Польщі планують повернутися додому - опитування