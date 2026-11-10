Масштабное ДТП в Болгарии — в МИД ответили, есть ли среди пострадавших украинцы
Киев • УНН
МИД не получал данных о погибших или пострадавших украинцах в масштабном ДТП в Болгарии. В аварии погибли 12 человек, 46 пострадали.
В Министерстве иностранных дел заявили, что в настоящее время не поступала информация о том, что среди погибших или пострадавших в результате масштабного ДТП в Болгарии есть украинцы, передает УНН.
Информация о погибших/раненых гражданах Украины в настоящее время не поступала
Посольство Украины в Болгарии поддерживает контакт с компетентными болгарскими органами и продолжает осуществлять мониторинг ситуации.
Напомним
На автомагистрали "Тракия" в Болгарии произошла серия масштабных столкновений с участием 86 транспортных средств. В результате аварий погибли по меньшей мере 12 человек, еще 46 пострадали. Причиной ДТП мог стать густой туман, из-за которого видимость на дороге местами сократилась до 10 метров.