Масштабное ДТП в Болгарии — в МИД ответили, есть ли среди пострадавших украинцы

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В Министерстве иностранных дел заявили, что в настоящее время не поступала информация о том, что среди погибших или пострадавших в результате масштабного ДТП в Болгарии есть украинцы, передает УНН.

Информация о погибших/раненых гражданах Украины в настоящее время не поступала - сообщили в пресс-службе МИД.

Посольство Украины в Болгарии поддерживает контакт с компетентными болгарскими органами и продолжает осуществлять мониторинг ситуации.

Напомним

На автомагистрали "Тракия" в Болгарии произошла серия масштабных столкновений с участием 86 транспортных средств. В результате аварий погибли по меньшей мере 12 человек, еще 46 пострадали. Причиной ДТП мог стать густой туман, из-за которого видимость на дороге местами сократилась до 10 метров.