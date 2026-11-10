Масштабна ДТП у Болгарії: зіткнулися 86 автомобілів, щонайменше 12 людей загинули

На автомагістралі "Тракія" в Болгарії сталася серія масштабних зіткнень за участю 86 транспортних засобів. Унаслідок аварій загинули щонайменше 12 людей, ще 46 постраждали. Причиною ДТП міг стати густий туман, через який видимість на дорозі місцями скоротилася до 10 метрів. Про це повідомляє Novinite, пише УНН.

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За даними правоохоронців, аварії сталися поблизу населеного пункту Зимниця в Ямбольській області. Загалом у зіткненнях брали участь 86 транспортних засобів: 63 рухалися в напрямку Бургаса, ще 23 — у протилежному напрямку.

За попередньою інформацією, перша аварія сталася після зіткнення двох автомобілів, які загорілися. Згодом у ДТП потрапили вантажівка, автобус із пасажирами та інші автомобілі. Пізніше зіткнення почалися і на протилежній смузі руху.

Виконувач обов'язків головного секретаря Міністерства внутрішніх справ Болгарії Любомир Ніколов повідомив, що спочатку видимість становила 70–80 метрів, але згодом різко погіршилася до приблизно 10 метрів. За його словами, водії могли відволіктися на масштабну аварію на протилежному боці автомагістралі, що спричинило нові зіткнення.

Унаслідок аварій 12 людей загинули, ще 46 постраждалих доправили до лікарень. Найбільше постраждалих зареєстрували в областях Сливен, Ямбол і Бургас. Серед загиблих і травмованих дітей немає.

До рятувальної операції залучили 15 пожежних автомобілів, сотні поліцейських, медичні бригади та військовослужбовців. Для можливої евакуації тяжкопоранених до Софії направили військово-транспортні літаки Spartan. Лікарні в кількох містах країни також підготували до прийому постраждалих.

Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков скасував заплановані заходи та доручив задіяти урядовий літак для транспортування поранених. Він також планував відвідати райони, де сталися аварії.

Через масштаб ДТП автомагістраль "Тракія" перекрили в обох напрямках у районі Ямбола. Водіям організували альтернативні маршрути. За інформацією Агентства дорожньої інфраструктури, обмеження руху можуть тривати довгий час через велику кількість пошкоджених автомобілів і проведення слідчих дій.

Лікарня імені доктора Івана Селімінського у Сливені також звернулася до громадян із проханням терміново здати кров для постраждалих, які потребують переливання.