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Масштабное ДТП в Болгарии: столкнулись 86 автомобилей, по меньшей мере 12 человек погибли

Киев • УНН

 • 1228 просмотра

На автомагистрали «Тракия» столкнулись 86 транспортных средств, 12 человек погибли, 46 пострадали. Движение перекрыли из-за тумана и проведения следственных действий.

Масштабное ДТП в Болгарии: столкнулись 86 автомобилей, по меньшей мере 12 человек погибли

На автомагистрали «Тракия» в Болгарии произошла серия масштабных столкновений с участием 86 транспортных средств. В результате аварий погибли по меньшей мере 12 человек, еще 46 пострадали. Причиной ДТП мог стать густой туман, из-за которого видимость на дороге местами сократилась до 10 метров. Об этом сообщает Novinite, пишет УНН.

Подробности

По данным правоохранителей, аварии произошли вблизи населенного пункта Зимница в Ямбольской области. Всего в столкновениях участвовали 86 транспортных средств: 63 двигались в направлении Бургаса, еще 23 — в противоположном направлении.

По предварительной информации, первая авария произошла после столкновения двух автомобилей, которые загорелись. Впоследствии в ДТП попали грузовик, автобус с пассажирами и другие автомобили. Позже столкновения начались и на противоположной полосе движения.

Исполняющий обязанности главного секретаря Министерства внутренних дел Болгарии Любомир Николов сообщил, что сначала видимость составляла 70–80 метров, но впоследствии резко ухудшилась примерно до 10 метров. По его словам, водители могли отвлечься на масштабную аварию на противоположной стороне автомагистрали, что привело к новым столкновениям.

В результате аварий 12 человек погибли, еще 46 пострадавших доставили в больницы. Больше всего пострадавших зарегистрировали в областях Сливен, Ямбол и Бургас. Среди погибших и пострадавших детей нет.

К спасательной операции привлекли 15 пожарных автомобилей, сотни полицейских, медицинские бригады и военнослужащих. Для возможной эвакуации тяжелораненых в Софию направили военно-транспортные самолеты Spartan. Больницы в нескольких городах страны также подготовили к приему пострадавших.

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков отменил запланированные мероприятия и поручил задействовать правительственный самолет для транспортировки раненых. Он также планировал посетить районы, где произошли аварии.

Из-за масштабного ДТП автомагистраль «Тракия» перекрыли в обоих направлениях в районе Ямбола. Для водителей организовали альтернативные маршруты. По информации Агентства дорожной инфраструктуры, ограничения движения могут продлиться долгое время из-за большого количества поврежденных автомобилей и проведения следственных действий.

Больница имени доктора Ивана Селиминского в Сливене также обратилась к гражданам с просьбой срочно сдать кровь для пострадавших, которым необходимо переливание.

Ольга Розгон

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Дорожно-транспортное происшествие
Болгария